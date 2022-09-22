【男團始祖】草蜢為啖氣不會拆夥　蔡一傑+蔡一智+蘇志威樂向新世代取經

▲ 草蜢是香港男子組合的代表性名字。

由蔡一智、蔡一傑、蘇志威組成的草蜢，可說是香港男團始祖，由86年成團至今已36年，依然十分活躍。10月將開紅館演唱會的草蜢，雖然已步入5字頭，照樣跳得，三子亦分享其凍齡秘訣。

草蜢對上一個紅館演唱會已是5年前，他們本想在17年再開啟世界巡迴，但因疫情而押後，估不到一等至今才再踏紅館，今次由主題至演出內容都是全新設計，歌衫分別由英國、日本等地特別訂製，並預告舞蹈員在台上表演時間將會是紅館最長紀錄，務求把最華麗的視覺效果呈現給觀眾。

蔡一智揚言：「全世界的表演活動都因疫情而受影響，這幾年相信大家都悶了很久，但正如我們首歌《暫停開始過》一樣，現在是時候重新起步，在這個演出，希望大家包括我們3個，都可以把積壓已久的能量盡情釋放。」

▲ 蘇志威、蔡一智和蔡一傑組成的草蜢，稱得上是香港男團始祖。（梁偉榮攝）

運動如返工

三子這幾年因停工而各有體會，亦培養了新的興趣。如蔡一智便變了跑步能手，他分享：「以前是開騷才做運動，但近年因多了時間，又認識了一班跑友，變成日日去跑步，連續3年有九成時間都是在街跑。當然因為藝人工作時間彈性，做運動可以像返工，每日有7小時去訓練，現在可說是體能最fit的時期，突破了自己極限。」

蘇志威除了保持練歌跳舞，亦表示多了父女相處相間。「跟女兒有更多時間傾談，又去聽她喜歡的歌手，了解年青人音樂口味，又看了很多內地的街舞節目，從中偷師學跳新的舞步。」

至於向來律己甚嚴的蔡一傑，透露演唱會可讓大家一睹其塑身成績，但揚言飲食跟運動要均衡，絕不能為減肥而節食。「現在我每天起床，早餐便會吃白飯和肉，之後會做約4小時的大量運動。晚餐會多吃一點具蛋白質食物，然後再去游水，每次約2,000米；至晚上11點睡前會去跑步，基本上似一個運動員，所以不能不進食，因為要有體力去應付運動量，否則做幾多運動都是白費的。」

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凡事靠自己

蔡一傑在疫情期間亦化身廚神，開設頻道教授家常小菜，備受好評，可是他笑道男人識煮飯，其實很平常，並不是甚麼值得炫耀的事。「我們在屋邨長大，父母要出去搵食，我們兩兄弟要照顧自己，5、6歲已識用燈芯爐煮飯，所以從來不覺得識煮飯是好巴閉的事。我們3個都識煮，以前一齊住時，都是自己搞掂三餐，不過阿威因怕鋒利的刀，就少點入廚，我就比較細心點，就煮得多些。」

蔡一智憶述：「煮食從來難不到我們，記得以前去澳洲拍音樂特輯，我們兩兄弟幫全船人安排飲食；又試過為TVB拍《快樂同盟》，在一個荒島上，都可以煮到隻雞給翠如和阿Bob食。」

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三子這種凡事靠自己的能力，向來是草蜢所代表的精神。成長於鯉魚門邨的他們，自小已是非常要好的玩伴，哥哥蔡一智思想較周詳，弟弟蔡一傑則自小感性，蘇志威個性介乎兩兄弟之間，雖然各有性格，卻異常合拍。85年參加新秀比賽前，其實已經常常一同組隊去玩校際表演。蘇志威憶述：「我們自己排好舞步去比賽，其實只是當玩，卻是誤打誤撞入了行。」

曾不被看好

三人選擇以組合形式出道，原來背後有一份不服輸心態。蔡一智解釋：「當年香港沒甚麼組合，反而日本、美國有很多男團都受歡迎，所以我們就想嘗試一下。那時我們都不被看好，因為生得瘦削，又不是跳得最好，覺得玩幾年就散，但我們就是不忿氣，決定無論怎樣都不會拆夥，還要做到最好，可說是一種香港仔的反叛心態。」

草蜢的跳舞才華被梅艷芳發掘，並收為徒弟，邀三子為她伴舞，首個演出已經踏足紅館。草蜢雖能歌擅跳，蔡一傑卻明言，他們從沒正式學跳舞，靠的都是無師自通。

「我們只是很喜歡跳舞，就不斷去看中外的演出，然後再去摸索融合，變成自己的風格，事實上梅姐也是如此，她更是天生屬於舞台，能集各家之大成。」蘇志威指羅文亦是草蜢另一位良師：「以前去他的家，就會播百老匯演出的錄影帶來看，他教我們何謂舞台美態，久而久之就成為我們的養份。」

向新世代取經

草蜢當年常要為電視台節目演出，很多舞都是逼著去學成。「有次要做港姐表演嘉賓，要在3日內學好中國舞，亦不可能說做不到，唯有速學速成，許多基本功也是這樣練成。」蘇志威這樣說。「正因為以前有這些訓練，到現在要去學新的舞步，亦能夠很快上手。」

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今日男女團熱潮再度興起，蔡一智自言不敢說分享經驗，覺得這世代有很多東西更值得借鏡。「新一代接收資訊一定更多，學東西的速度亦更快，從他們的作品反而給了我們啟發和靈感，所以要保持開放態度，希望有更多演出能促成不同世代合作，好像以前梅姐帶我們，這樣樂壇才會更好玩。」

因此，草蜢在今次個唱也廣發英雄帖，無論新舊世代的歌手，都歡迎上台做嘉賓，「一起森巴舞」！

化粧：江中平化妝室

髮型：Heibiemok @artifylab

記者：陳家昌