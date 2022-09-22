  • 30°C
香港時間 : 2022922日 (週四) 13:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超市大搜查】飲咖啡提神易墮致肥陷阱　盤點17款低糖或無糖罐裝咖啡

食用安全 13:34 2022/09/22

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

飲咖啡提神易墮致肥陷阱，盤點17款低糖或無糖罐裝咖啡。

不少打工仔都有喝咖啡提神的習慣，罐裝即飲咖啡是相當方便的選擇，但要留意，有部分咖啡添加了較多糖分，攝取過多可能會引致肥胖、蛀牙、代謝綜合症，甚至增加患心血管疾病的風險。TOPick近日檢視了市面25款罐裝咖啡，發現當中有17款屬於低糖，甚至無糖。

低糖定義

根據食物安全中心資料，食物中「高糖」、「低糖」及「無糖」的定義如下：

高糖 ：每100克/毫升超過7.5克糖

低糖 ：每100克/毫升不超過5克糖

無糖 ：每100克/毫升不超過0.5克糖

TOPick檢視市面25款罐裝咖啡的營養標籤，比較它們的含糖量，發現有13款屬於低糖，另有4款更屬於無糖。

低糖咖啡名單：

    點擊圖片放大
    +11
    +10

無糖咖啡名單：

 

    點擊圖片放大
    +3
    +2

食物安全中心指出，進食過多糖可能會引致超重、肥胖和蛀牙。根據世界衛生組織（WHO）建議，每人每天的糖份攝取量應佔每日熱量攝取的10%以下，若能減至5%，則對健康更好。至於2至3歲小童，每天需攝取約1,200卡路里，即約15克（3茶匙） 或以下。

影片推介：

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：沈佩珊

相關文章

【超市大搜查】高糖易致肥胖心血管疾病　27款「非高糖」紙包飲品名單
11:21 2022/08/10
【超市大搜查】高糖易致肥胖心血管疾病　27款「非高糖」紙包飲品名單
【超市大搜查】部分牛奶添加劑或致腸炎　48款不含添加劑牛奶名單
17:35 2022/09/05
【超市大搜查】部分牛奶添加劑或致腸炎　48款不含添加劑牛奶名單
【超市大搜查】乳酪促進腸道蠕動有效瘦身　10款低糖低脂原味乳酪名單
10:45 2022/09/07
【超市大搜查】乳酪促進腸道蠕動有效瘦身　10款低糖低脂原味乳酪名單

你可能感興趣

【超市大搜查】高糖易致肥胖心血管疾病　27款「非高糖」紙包飲品名單
11:21 2022/08/10
【超市大搜查】高糖易致肥胖心血管疾病　27款「非高糖」紙包飲品名單
【超市大搜查】部分牛奶添加劑或致腸炎　48款不含添加劑牛奶名單
17:35 2022/09/05
【超市大搜查】部分牛奶添加劑或致腸炎　48款不含添加劑牛奶名單
【超市大搜查】乳酪促進腸道蠕動有效瘦身　10款低糖低脂原味乳酪名單
10:45 2022/09/07
【超市大搜查】乳酪促進腸道蠕動有效瘦身　10款低糖低脂原味乳酪名單
健康問題 食用安全 糖分 咖啡 減肥 肥胖

最高瀏覽

【洗腎疑雲】65歲人夫洗腎常帶情婦一洗4小時　醫生一句話提醒妻子揭內情
17:27 2022/09/21
【洗腎疑雲】65歲人夫洗腎常帶情婦一洗4小時　醫生一句話提醒妻子揭內情
【BLACKPINK成員】Jennie半裸出浴照意外流出　私人IG好友與追蹤名單全清零
12:11 2022/09/21
【BLACKPINK成員】Jennie半裸出浴照意外流出　私人IG好友與追蹤名單全清零
【夫妻危機】日人夫常OT逢假日外出手機帶入浴室　妻疑夫出軌找偵探查揭爆笑結局
17:24 2022/09/19
【夫妻危機】日人夫常OT逢假日外出手機帶入浴室　妻疑夫出軌找偵探查揭爆笑結局