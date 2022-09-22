【超市大搜查】飲咖啡提神易墮致肥陷阱　盤點17款低糖或無糖罐裝咖啡

▲ 飲咖啡提神易墮致肥陷阱，盤點17款低糖或無糖罐裝咖啡。

不少打工仔都有喝咖啡提神的習慣，罐裝即飲咖啡是相當方便的選擇，但要留意，有部分咖啡添加了較多糖分，攝取過多可能會引致肥胖、蛀牙、代謝綜合症，甚至增加患心血管疾病的風險。TOPick近日檢視了市面25款罐裝咖啡，發現當中有17款屬於低糖，甚至無糖。

低糖定義

根據食物安全中心資料，食物中「高糖」、「低糖」及「無糖」的定義如下：

高糖 ：每100克/毫升超過7.5克糖

低糖 ：每100克/毫升不超過5克糖

無糖 ：每100克/毫升不超過0.5克糖

TOPick檢視市面25款罐裝咖啡的營養標籤，比較它們的含糖量，發現有13款屬於低糖，另有4款更屬於無糖。

低糖咖啡名單：

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無糖咖啡名單：

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食物安全中心指出，進食過多糖可能會引致超重、肥胖和蛀牙。根據世界衛生組織（WHO）建議，每人每天的糖份攝取量應佔每日熱量攝取的10%以下，若能減至5%，則對健康更好。至於2至3歲小童，每天需攝取約1,200卡路里，即約15克（3茶匙） 或以下。

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責任編輯：沈佩珊