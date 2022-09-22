【子宮肌瘤】39歲港女3年不設防未懷孕　患子宮肌瘤中藥調理4個月終懷胎

▲ 39歲港女患上子宮肌瘤，經中藥調理4個月後成功懷孕。

不孕成因眾多，子宮肌瘤可以是成因之一。註冊中醫師彭子芯近日向TOPick分享一宗病例，一名39歲患有子宮肌瘤的女士，3年來一直無法受孕，被判斷為「不孕症」。由於該名患者不希望進行子宮肌瘤切除手術，在中藥調理下，最終亦成功懷孕。

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據彭子芯醫師分享，該名39歲女士在未避孕情況下，3年來也未懷孕，屬不孕症。患者同時患有5顆子宮肌瘤，最大的肌瘤超過4cm。因年齡較大，已屬高齡產婦, 加上子宮有較多肌瘤，可能影響著床，令懷孕難上加難。

去年9月，患者求診時向醫師表示，自己平時月經周期準確、流量正常、有血塊及痛經問題；平時容易胃脹胃氣、小便較頻密、怕冷、脫髮多，經醫師判斷患者屬脾腎虛弱，兼夾瘀血的體質。

由於患者不希望做肌瘤切除手術，因此選擇中醫保守治療。考慮到患者希望能夠盡快懷孕，醫師在中藥調理方面，沒有刻意選用消除腫瘤的藥物，而是針對患者本身體質問題，用健脾胃、補腎助孕、改善氣血循環的中藥。最終患者在4個月後成功懷孕，也同時改善了本身的腸胃及怕冷等問題。

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責任編輯：陳昊淋