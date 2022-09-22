【食用安全】網紅食生醃海鮮致食物中毒　半夜痛醒兼癲癇發作

▲ 網紅食生醃海鮮致食物中毒，半夜痛醒兼癲癇發作。

旅行時不少人都會入鄉隨俗，嘗試下當地美食，不過小心因此得不償失。最近台灣便有一名網紅講述於泰國旅居時食路邊攤的生醃食物，最終中毒，更引發癲癇發作差點死亡的可怕經歷，由於未有買保險，她住院治療的費用更高達1萬元人民幣。

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根據上載影片所見，泰國當地十分流行生醃海鮮、尤其是蝦蟹。網紅Jenny指自己早前於曼谷當地的唐人街以不足100元的人民幣打包了數份生醃海鮮外賣，然後回到賓館大飽口腹，配合不同醬汁，她當時亦於鏡頭前食得津津有味。惟直至半夜凌晨3時許，她身體卻出現狀況，不但肚痛痛醒，亦不斷想作嘔，期間曾2次昏倒，失去意識，她的丈夫發現後，即荒忙報警，讓醫護人員到場。

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影片中，可見Jenny已四肢無力躺平於賓館的床上，只能讓醫護人員擺弄其身體，將她送院治療。她其後於醫院再憶述指，送院途中，自己其實亦再一次昏迷，即短短時間內共有昏迷3次的紀錄。其後醫生為她仔細檢查後，認為她因食物中毒而引致癲癇抽搐，她形容過程中，不但無力，亦有一種快死的感覺。

她又指醫生曾指更壞的情況是她的腦子內有寄生蟲，但慶幸身體其後已開始恢復正常。不過，Jenny指經歷這次後，她以後不敢生吃海鮮了，她亦呼籲網民不要再生吃海鮮。此外，她又苦呻除了身體受苦外，她的荷包亦因此「大出血」，因沒有買醫療保險，這次住院花費已花近1萬元人民幣。

預防食物中的寄生蟲

根據衞生防護中心指引，市民應保持良好的個人和食物衞生

經常保持雙手清潔，尤其在處理食物或進食前，以及如廁後

從衞生和可靠的地方購買新鮮食物，不要光顧無牌小販

避免進食高危食物，例如生的或未經煮熟的肉類，特別是牛肉、豬肉及魚肉

食物應徹底清洗

確保所有食物徹底煮熟才可進食，尤其是以燒烤或火鍋方式烹煮食物

食安中心教減低寄生蟲風險方法

1. 把供生吃的魚類在-20°C或以下冷凍7天；或在-35°C冷凍約20小時，以消滅寄生蟲。

2. 相對野生捕撈，在良好的寄生蟲防控體系下養殖的魚類（例如養殖的三文魚），感染寄生蟲的風險亦可有效地得以控制。

3. 不想從水產感染寄生蟲，最好是吃徹底煮熟的水產。

4. 高危一族，包括長者、幼童、孕婦和免疫系統較弱的人士，尤其不應吃未經徹底煮熟的水產。

5. 酒、醋、日式芥辣、黃芥辣及香料等均不能殺死寄生蟲。

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責任編輯：羅嘉欣