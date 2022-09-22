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【陰晴不定】天文台指有熱帶氣旋似乎形成中　美預報路徑將移向海南島

社會 13:54 2022/09/22

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本港地區下午及今晚天氣預測 大致天晴。(馮漢柱攝)

天文台今日（22日3）表示，本港受東北季候風影響，今日陽光不錯，最高氣溫約31度。展望位於菲律賓以東的一個低壓區正逐漸發展，一個熱帶氣旋似乎在形成中。

天文台︰熱帶氣旋似乎形成中。(美國全球預報系統（GFS）截圖)

天文台預測本港地區下午及今晚天氣大致天晴。吹和緩偏東風，初時離岸風勢清勁。展望受東北季候風補充影響，周末期間廣東沿岸地區風勢頗大。位於菲律賓以東的一個低壓區會逐漸發展，並在下周初至中期橫過南海中至北部，廣東沿岸風勢較大及有驟雨。此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋會在未來一兩日大致移向日本以南海域。

根據美國全球預報系統預測，一個熱帶氣旋或於下周四（29日）於南海形成，預測路徑將移向海南島。

根據9天天氣預報，明天至本周六部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。下周一及二大致多雲，有幾陣驟雨。下周三至六短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

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責任編輯：余思嵐

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