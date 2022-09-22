【陰晴不定】天文台指有熱帶氣旋似乎形成中　美預報路徑將移向海南島

▲ 本港地區下午及今晚天氣預測 大致天晴。(馮漢柱攝)

天文台今日（22日3）表示，本港受東北季候風影響，今日陽光不錯，最高氣溫約31度。展望位於菲律賓以東的一個低壓區正逐漸發展，一個熱帶氣旋似乎在形成中。

▲ 天文台︰熱帶氣旋似乎形成中。(美國全球預報系統（GFS）截圖)

天文台預測本港地區下午及今晚天氣大致天晴。吹和緩偏東風，初時離岸風勢清勁。展望受東北季候風補充影響，周末期間廣東沿岸地區風勢頗大。位於菲律賓以東的一個低壓區會逐漸發展，並在下周初至中期橫過南海中至北部，廣東沿岸風勢較大及有驟雨。此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋會在未來一兩日大致移向日本以南海域。

根據美國全球預報系統預測，一個熱帶氣旋或於下周四（29日）於南海形成，預測路徑將移向海南島。

根據9天天氣預報，明天至本周六部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。下周一及二大致多雲，有幾陣驟雨。下周三至六短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

【TOPick診症室】8歲童班禿頭髮及眉毛全脫落兼腹瀉 接受中醫治療調理血氣終改善

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐