【開心速遞x香港小姐】謝嘉怡21歲做業主　Lisa升呢當老闆娘分享理財心得

▲ 謝嘉怡樂於做貼地港姐。

2020年港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）於處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「呂冠君」一角，今年5月她暫別劇組，返蘇格蘭跟家人團聚，早前謝嘉怡接受TOPick訪問，分享這趟「回家之旅」的體會！

疫情令分隔兩地的人們難會面，那份思念之情，謝嘉怡深深體會，令她更珍惜跟家人相聚時光。

另外，嘉怡於蘇格蘭擁有兩間物業，自細培養出慳妹個性的她，大學時期已靠積蓄「上車」，即使有著港姐的光環，謝嘉怡依然愛簡樸的生活：「我贏得冠軍是因為我個人，性格跟待人態度都好重要，始終外表會老去，所以做自已是最舒服。」

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▲ （陳慧安攝）

續領謢士牌照

於5月初，謝嘉怡返老家蘇格蘭，3個月的悠長假期除探親外，亦處理私務，因為入行前曾於當地做手術室謢士的她要續領牌照。

謝嘉怡解釋：「每3年要續一次，當中規定要做幾多小時的護士工作，另外要寫報告交代學過的東西，我返去都做了60小時的護士工作。」對於重拾護士工作，她自言感覺良好：「我讀了4年護士課程，都不想失去牌照，雖然短時間未必用到，但不知道將來如何，若想做回護士亦可以。」

因疫情之故，Lisa跟親友近一年沒見面，她更為外婆送上驚喜，「事前沒有告之婆婆我會回來，那天表姊帶她去食Lunch，見我突然出現，婆婆喊了出來，她很感動和開心，因為不知道幾時相見。」

兩婆孫相聚當然說不停，而婆婆也有觀看Lisa的演出：「雖然她不懂中文，但看到我的演出和相片，都會覺得好好。」

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享受天倫之樂

雖然在蘇格蘭出世，Lisa卻未有正式遊歷過這成長地：「以往每逢放假也出外旅遊，今次返到屋企，才知道蘇格蘭是一個很靚的地方。」

原來嘉怡生長於大家族，一共有35個表兄姊妹，此行一齊去遊山玩水，她說：「我最大的表哥和表姊是40多歲，最細那個只得6歲，我們有三個generation，(沒有代溝？)，都傾到偈，對著年幼的表弟妹，我就如一個auntie，感覺很得意，很喜歡跟他們一起玩。」

她憶述：「他們很愛玩跳彈床，另外我跟表姊去了Isle of Skye，那裡的沙灘很美，沙是白色的。」

此行主要跟家人相聚，因此Lisa沒太多時間約見朋友：「這兩年大家也見不到面，發現不少長輩都老了很多，加上有些親戚身體不舒服，都很心痛，所以我想放多點時間陪他們。」

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性格男仔頭

眼前這位港姐冠軍，在親友眼裡是沒大改變，性格依舊男仔頭，喜愛隨性簡單的打扮，Lisa說：「爸爸經常鬧我，做了兩年港姐依舊這樣打扮，我說覺得舒適便可，朋友也說回港發展兩年也沒大改變，怎麼可以這樣子？但我覺得做回自己是最舒服。有些人入行後會變質，我覺得保持真我都幾好。」

回港前，Lisa特意到泰國遊玩了10天，她說：「在英國有太多事要做，無暇做運動和吃得太多，所以在泰國學泰拳，需要refresh下。」

▲ 謝嘉怡2020年參選香港小姐。（取自instagram）

廣東話生疏

放完悠長假期充過電，Lisa又要準備重返《愛‧回家之開心速遞》劇組，3個月沒講廣東話，她直言有點生疏，她說：「都有少少甩漏，開始練習時都幾困難，所以近日經常睇《愛‧回家》，為拍劇做下功課。」

Lisa謂很享受拍劇，她說：「這是全世界最好的工作，每天返工如見好朋友一樣，一起食飯傾偈，當你很喜愛這份工時，它根本不像一份工作，那就是最好。」

《愛‧回家》演員很照顧Lisa，助她翻繹對白，她說：「同事會將對白錄音給我，然後我寫拼音，我會背那些拼音，然而再錄音讀給他們聽。」

Liza曾拍片分享港英兩地置業分別，別看她年紀輕輕，Liza早於英國就讀大學時，已是兩物業之業主，此行也要處理物業事宜：「其中一間屋租了出去，而另一間空置下來，所以我返來搬走私人物品，讓另一單位也出租。」

▲ 謝嘉怡跟雙親。

買樓投資保值

在21歲時，Liza已首次置業，由於她跟父母同住，故較易儲錢，她說：「蘇格蘭人滿18歲就愛搬出去住，或者居於大學宿舍，但是我選擇駕車返學，所以我可以儲錢。」

自幼在父親的教導下，Lisa學懂以買樓作投資：「譬如一個很昂貴的手袋，長遠來說對我是沒有價值，但是買樓可以用作長期收租，待10年後售出可以賺錢。」

Liza在10多歲時於父親開設的餐館打工，讓她體驗賺錢不易：「這樣做是很重要，因為爸爸年幼時在港也跟爺爺打工，在這段時間可以教曉小朋友儲錢，而這些是讀書是學不到。」

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不胡亂花錢

此外，一位已過身的100歲長輩，亦啟發Lisa要學善用金錢，她說：「她生於二次世界大戰時期，家境不算好，但是她由沒錢變成富有，她經常教我如何儲錢和投資，她覺得錢是可以賺，但是只管不停花費，會很快就耗盡。」

Lisa於蘇格蘭以一百萬購入一所物業，她直言香港樓價實在太高，她說：「香港人真的很辛苦，蘇格蘭那邊空氣又好，而香港樓又細又貴，等公屋要很長時間，我返到英國也思考下如何幫港人。」

說到成功儲到首期的方法，Lisa直言購物慾不大，有需要時才會買東西：「讀書時爸媽會給我零用錢買食物，一星期給我20英磅，但我只去親威或爸爸開的店鋪食飯，一星期只用7英磅，將其他儲起來。」當年任職護士時，Lisa將6成收入儲起，故很快可以成為業主。

▲ 謝嘉怡愛素顏示人。（取自instagram）

性格比打扮重要

Lisa不似一般女生喜愛置裝：「我不愛扮靚，性格好男仔頭，除了工作，我不會化妝。」她笑言受母親影響而愛素顏示人，「媽咪由細至大也不想我化妝，她說生得你咁靚，別塗太多化妝品吧。」

她認為表是其次，性格才是吸引之處，她說：「包括他對人和工作的態度，比外表的美麗更重要，靚是吸引，但老了樣貌也會轉變。」

對於獲外間讚揚為「貼地港姐」，Lisa說：「若街上的人認得我，我也喜歡跟他們閒聊下，太離地的話，人家未必想接觸你。」似乎Lisa未有被港姐冠軍光環規範著，她說：「我很開心可以成為港姐冠軍，嬴到冠軍是因為我個人，參選港姐時我做回自己，觀眾亦喜歡，我可以不貼地，但並非我呢，」

▲ 謝嘉怡為健康食品品牌任首席品牌官。（取自instagram）

投資做生意

除當藝人外，Lisa去年投資100萬於健康食品Allklear全清，成為其中一名投資者及首席品牌官，她每星期返公司一至兩天，構思網上宣傳產品的方法。

首次做生意，她似乎未有感到困難：「由細至大我都見著爸爸、姑媽和姑姐做生意，所以對我而言並非甚麼新鮮事，但我覺得Marketing是很重要，之前不懂運用社交媒體，現在也是一種學習。」

始終藝人工作不穩定，Liza謂開拓另一個事業可令自己更充實：「當拍畢一套劇集或會有很長的空檔，而食品公司也很支持我，當藝人工作較清閒時，他們可以給我多點工作，我喜愛讓自己忙一點，不想呆坐家中。」

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沒時間拍拖

事業剛起步兼學做生意，Lisa笑言沒時間結識異性，而謝爸爸更不想女兒拍拖，她說：「爸媽想法很不同，媽媽經常問我拍拖未？反而爸爸叫我專注工作，努力學好廣東話。」

Lisa謂揀對象會看重性格，她謂：「某些男士很靚仔，但性格不好，某些樣子平凡，不過性格很好，我會以性格行先，一定要有愛心以及是一個好人。」

記者：游艾維

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