【MIRROR復出】登神CP首度電影合作《過時·過節》　呂爵安被教主Anson Lo罵：逃避現實

▲ 電影《過時·過節》11月24日上映。

由新銳導演曾慶宏執導，毛舜筠、謝君豪、呂爵安（Edan）、談善言、袁澧林、盧瀚霆（Anson Lo）及馮素波主演新片《過時·過節》將於11月24日上映，故事由導演受自身家庭經歷而啟發並親自執導，道盡家人之間溝通和相處。

當中「登神CP」呂爵安及盧瀚霆再度合作，Edan曾透露是從影以來最困難的角色，而他跟AnsonLo有一幕嗌交戲，當中Edan被痛罵：「你而家咪即係喺度逃避現實囉！」

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▲ 電影《過時·過節》海報。

海報及預告首曝光

《過時·過節》電影講述8年前一場「混亂冬至飯局」發生後，串連出事件之中各個家庭成員，從不同的角度引發出的矛盾，而家中眾人為一頓齊齊整整的冬至飯傷盡腦筋。

該片海報及預告片今日（9月22日）首度曝光，海報內容豐富，同一餐桌上眾人懷着不一樣的情緒，人物關係千絲萬縷。

故事中眾人都懷著一些放不低的心結，電影定調沉穩，乘載著濃厚的情感。從預告片中窺看到，眾人關係逐漸撕裂，片段開首已經進入緊張狀態，飾演夫妻的毛舜筠與謝君豪疑似陷入婚姻危機，令觀眾大感好奇這家人將如何重修關係，達到「齊齊整整」？

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登神CP齊拍電影

此片更是「登神CP」呂爵安及盧瀚霆首度於電影中同框演出，二人在片中是互相扶持的挈友。

呂爵安飾演的兒子「阿陽」與謝君豪飾演的「父親」父子關係決裂後曝出心聲：「佢有冇喺我嘅角度諗過？」，卻反過來被挈友盧瀚霆痛罵：「你而家咪即係喺度逃避現實囉！」，讓往後的劇情發展充滿懸念。

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探討家庭關係

《過時·過節》是一部關於家人關係的電影，故事由導演受自身家庭經歷而啟發，道盡家人之間的溝通和相處。

導演曾慶宏表示：「當年少的我離家出走時，沒想過15年後會帶一部電影回去。數年前，我鼓起勇氣回家過冬，席上忽然有悟，怎麼事隔十年大家仍跟從前一樣？很多關係的結仍未解開，大家都老了，但溝通上並沒有成長過。」

自此曾慶宏開始明白，對某些人來說溝通可能不是一個選擇，而是個障礙，他說：「從此我便嘗試不去怪責昨日的創傷。如果我早點回來，有些傷痛是否可以避免？這便是《過時·過節》的初衷。」