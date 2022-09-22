【米蘭時裝周】與金多美+Lily Allen獲邀同坐首席　王丹妮盼擁自家品牌圓設計夢想

▲ 王丹妮獲品牌邀請出席米蘭時裝周。

模特兒出身的王丹妮（Louise）憑電影《梅艷芳》擔任主角的耀眼演出，躍升為影圈炙手可熱的女演員，Louise人氣急升而雙軌發展。

今年難得全球疫情緩和，世界頂級時裝品牌舉行的時裝周亦重新啟動，Louise以嘉賓身分飛往米蘭出席時裝周，她亦成為今次米蘭時裝周昨晚舉行首場大型時裝騷的首位香港嘉賓，而同場更有韓國著名女演員金多美、英國著名歌手Lily Allen。

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Louise昨晚（9月21日）出席米蘭第一場時裝大騷「Fendi SS23 womenswear collection」，第一次以演員身份出席米蘭時裝周睇騷，更喜遇超級偶像Lily Allen，同時與韓國當紅女演員金多美同坐第一行，Louise表現極為興奮，期間更與二人聊天談時裝。

▲ 王丹妮首次以演員身份出席米蘭時裝周。

寓工作於娛樂

因為疫情，Louise今次相隔多年再踏足時裝周，她興奮表示：「過往經常到外地fashion week睇show，自己向fashion icon進發。今次以演員身份出席，與過往有很大分別，以往當模特兒，欣賞靚衫之餘，亦會留意每個模特兒行catwalk的英姿，會特別感受深。」

她續指：「因為自己做過這個行業，很難得Fendi邀請我去睇這個show，又坐第一行、與CEO一起坐，亦與金多美一起坐，整件事很開心、興奮，而所有衫亦好靚，一邊看一邊欣賞，因為自己讀fashion design，又會欣賞布料、設計等細節，所以其實我好享受睇騷。」

Louise並高興地稱：「難得可以去巴黎及米蘭，現在我先到米蘭，遲些會到巴黎，開心難行寓工作於娛樂，可以當放假，吃了很多美食，遊覽很多地方及歷史古跡，希望可以去多些地方打卡留念。希望將來每季都可以去睇騷，當然在不用拍電影時，自己真的很喜歡fashion，所以才留在時裝界與不同品牌合作。」

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有意創立品牌

英國著名歌手Lily Allen，是Louise的超級偶像，難得有緣相見，Louise說：「很高興見到Lily真人，她好nice，大家都有握手聊天，去到後台又見到設計師，大家一起聊天，整個氣氛都很享受。」

Louise表示，曾想過創立自己的品牌，她說：「看到設計師製作的過程，自己曾經做fitting model時，跟着設計師周圍去，會去到製衣場看到他們如何修改製作，自己慢慢學習及累積經驗。現在身份不同，我會有這個夢想，希望將來有自己的品牌，就算不是自己品牌，自己可以車衫，開一間cafe在一角賣自己設計的服裝，都會是自己的夢想之一。」