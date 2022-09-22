【疫苗接種】盧寵茂左右手齊打流感針及科興　稱重視專家意見會適時調整措施

▲ 盧寵茂左右手齊打流感針及科興，稱重視專家意見會適時調整措施。（陳永康攝）

冬季流感高峰期將至，衞生署今年採購了100萬劑流感疫苗供市民接種。醫務衞生局局長盧寵茂今（22日）率領衞生署及醫管局一眾人員接種新冠及/或流感疫苗。對多名專家促放寛入境檢疫措施，同時打2款疫苗的盧寵茂回應指，非常重視專家意見，政府會在醫療系統可復常下提升社會競爭力，兩者並冇矛盾，又形容對「濫發免針紙」醫生感到極度失望，「如真正違反專業操守，整個社會應予以譴責」。

醫衞局局長盧寵茂、醫衞局常任秘書長陳松青、衞生署署長林文健今於左手接種流感疫苗、右手接種科興新冠疫苗，其中盧寵茂於去年初接種首針新冠疫苗，今打第4針。另衞生防護中心總監徐樂堅、醫管局主席范鴻齡及聯網服務總監鄧耀鏗則只接種流感疫苗。

▲ 盧寵茂左右手齊打流感針及科興。（陳永康攝）

被問到何時放寛防疫措施，及入境檢疫要求，盧寵茂表示理解市民訴求，並非常重視專家意見，強調政府一直因應疫情做檢討，會適時調整防疫措施，又指當醫管局回復8成正常服務後，便有更多空間提升經濟動力及對外連接動力，他形容在醫療系統可復常下提升社會競爭力，兩者並冇矛盾。醫管局主席范鴻齡則預料，數日內可下調至第2階段病床調動。

對於近日先後有私生醫生疑濫發「免」針紙，盧寵茂形容對相關醫生感到極度失望，又指衞生署已就免針紙發嚴謹指引，強調專業人士應嚴守：「如真正違反專業操守及犯刑責，整個社會應予以譴責」。

冬季流感將至，盧寵茂指因市民一直戴口罩，社會流感活躍度低，致免疫力大幅下降，形成「新一季冬季流感係令我哋擔心，而同時感染會係好大機會出現重症」，故呼籲市民同時打兩款疫苗，令醫療系統及社會可以復常。政府將於下月初推出流感疫苗接種，50歲以上人士可於社區疫苗接種中心同時打新冠及流感疫苗。

衞生署署長林文健今表示，已採購逾100萬劑流感疫苗，共150位私家醫生2200間診所可以同時提供2款疫苗接種，名單稍後公布。

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記者：鄧凱文