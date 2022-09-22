  • 31°C
香港時間 : 2022922日 (週四) 15:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】盧寵茂左右手齊打流感針及科興　稱重視專家意見會適時調整措施

社會 14:33 2022/09/22

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

盧寵茂左右手齊打流感針及科興，稱重視專家意見會適時調整措施。（陳永康攝）

冬季流感高峰期將至，衞生署今年採購了100萬劑流感疫苗供市民接種。醫務衞生局局長盧寵茂今（22日）率領衞生署及醫管局一眾人員接種新冠及/或流感疫苗。對多名專家促放寛入境檢疫措施，同時打2款疫苗的盧寵茂回應指，非常重視專家意見，政府會在醫療系統可復常下提升社會競爭力，兩者並冇矛盾，又形容對「濫發免針紙」醫生感到極度失望，「如真正違反專業操守，整個社會應予以譴責」。

醫衞局局長盧寵茂、醫衞局常任秘書長陳松青、衞生署署長林文健今於左手接種流感疫苗、右手接種科興新冠疫苗，其中盧寵茂於去年初接種首針新冠疫苗，今打第4針。另衞生防護中心總監徐樂堅、醫管局主席范鴻齡及聯網服務總監鄧耀鏗則只接種流感疫苗。

盧寵茂左右手齊打流感針及科興。（陳永康攝）

被問到何時放寛防疫措施，及入境檢疫要求，盧寵茂表示理解市民訴求，並非常重視專家意見，強調政府一直因應疫情做檢討，會適時調整防疫措施，又指當醫管局回復8成正常服務後，便有更多空間提升經濟動力及對外連接動力，他形容在醫療系統可復常下提升社會競爭力，兩者並冇矛盾。醫管局主席范鴻齡則預料，數日內可下調至第2階段病床調動。

對於近日先後有私生醫生疑濫發「免」針紙，盧寵茂形容對相關醫生感到極度失望，又指衞生署已就免針紙發嚴謹指引，強調專業人士應嚴守：「如真正違反專業操守及犯刑責，整個社會應予以譴責」。

冬季流感將至，盧寵茂指因市民一直戴口罩，社會流感活躍度低，致免疫力大幅下降，形成「新一季冬季流感係令我哋擔心，而同時感染會係好大機會出現重症」，故呼籲市民同時打兩款疫苗，令醫療系統及社會可以復常。政府將於下月初推出流感疫苗接種，50歲以上人士可於社區疫苗接種中心同時打新冠及流感疫苗。

衞生署署長林文健今表示，已採購逾100萬劑流感疫苗，共150位私家醫生2200間診所可以同時提供2款疫苗接種，名單稍後公布。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文

相關文章

【新冠疫苗】54歲男子離世前2周曾打針　沒有臨床證據顯示由疫苗引起
21:11 2022/09/21
【新冠疫苗】54歲男子離世前2周曾打針　沒有臨床證據顯示由疫苗引起
【新冠肺炎】「天選之人」免疫靠運氣？　研究：逃過疫情靠一個神秘關鍵
19:01 2022/09/21
【新冠肺炎】「天選之人」免疫靠運氣？　研究：逃過疫情靠一個神秘關鍵
【電話騙案】假冒衞生署騙案急升　當局拆解只有兩種情況才會致電
17:58 2022/09/21
【電話騙案】假冒衞生署騙案急升　當局拆解只有兩種情況才會致電

你可能感興趣

【新冠疫苗】54歲男子離世前2周曾打針　沒有臨床證據顯示由疫苗引起
21:11 2022/09/21
【新冠疫苗】54歲男子離世前2周曾打針　沒有臨床證據顯示由疫苗引起
【新冠肺炎】「天選之人」免疫靠運氣？　研究：逃過疫情靠一個神秘關鍵
19:01 2022/09/21
【新冠肺炎】「天選之人」免疫靠運氣？　研究：逃過疫情靠一個神秘關鍵
【電話騙案】假冒衞生署騙案急升　當局拆解只有兩種情況才會致電
17:58 2022/09/21
【電話騙案】假冒衞生署騙案急升　當局拆解只有兩種情況才會致電
疫情 陳松青 鄧耀 范鴻齡 鄧耀鏗 盧寵茂 衞生防護中心 衞生署 流感

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【夫妻危機】日人夫常OT逢假日外出手機帶入浴室　妻疑夫出軌找偵探查揭爆笑結局
17:24 2022/09/19
【夫妻危機】日人夫常OT逢假日外出手機帶入浴室　妻疑夫出軌找偵探查揭爆笑結局
【洗腎疑雲】65歲人夫洗腎常帶情婦一洗4小時　醫生一句話提醒妻子揭內情
17:27 2022/09/21
【洗腎疑雲】65歲人夫洗腎常帶情婦一洗4小時　醫生一句話提醒妻子揭內情
【兩性關係】情侶交歡體外射精女友憂意外懷孕　男友：8名前任都沒事
17:12 2022/09/21
【兩性關係】情侶交歡體外射精女友憂意外懷孕　男友：8名前任都沒事