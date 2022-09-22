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【衝出國際】獲Spotify選女性音樂人代表　Gin Lee現身美國時代廣場巨屏

娛樂 14:58 2022/09/22

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Gin Lee衝出國際。

Spotify為慶祝國際婦女節的全新企劃「EQUAL Global Music Program」，本年度9月的香港代表是Gin Lee李幸倪，她跟來自全球不同地區的女歌手共同傳遞女性音樂人的聲音。

在美國時間9月20日，位於紐約曼哈頓區的時代廣場（Times Square）的巨型LED屏幕，將展示出與整座建築物一樣高的Gin照片，今次能衝出國際，氣勢強勁。

Gin得知消息後：「好榮幸，好開心我能夠在New York Times Square出現！我知道有部份fans都身處美國，希望大家睇到後都感受到呢份喜悅。亦都係一個推動力，希望將自己的音樂帶到更遠嘅地方。」

Gin臨別前推出專輯《Time & Faith》，她表示很高興能夠取得好成績：「《Time & Faith》係同環球最後一隻碟，可以有咁好成績，有呢個難得嘅機會真係別具意義。」

Gin覺得呢一張專輯代表著她人生的一個轉捩點：「《Time & Faith》係講人生不同時同階段，同埋不同信念，呢份禮物係畀我嘅鼓勵，彷彿祝福緊我下一個階段要繼續做得更好，將更好嘅音樂帶畀更多樂迷。無論係人生定係事業，都係一個重要嘅轉捩點，呢隻碟係對我嘅一個祝福，亦希望送上一份祝福畀其他朋友。」

最新影片：樊亦敏專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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