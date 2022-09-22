【流感】政府購逾百萬劑流感疫苗　學校外展及院舍注射計劃下周四率先展開

▲ （馮漢柱攝）

衞生防護中心今（22日）宣布，2022／23年度「季節性流感疫苗學校外展」及「院舍防疫注射計劃」將於下周四展開，而「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」則於下月6日開始。衞生防護中心稱，接種疫苗是預防季節性流感及併發症最有效方法之一，呼籲市民踴躍接種。



中心稱，在「季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃」下，外展隊會到參與學校為學童免費接種流感疫苗，現時約有720間幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心，以及約460間小學報名參加計劃。衞生署會提供外展接種的疫苗，並為醫生提供接種每劑疫苗資助額105元。至於不參與上述外展計劃的學校，可透過「疫苗資助學校外展（可額外收費）」計劃，按照衞生防護中心網站公布在「疫苗資助計劃」下提供外展疫苗接種的醫生名單，邀請醫生到校提供接種服務，每劑疫苗資助額為260元。而不會透過學校外展接種流感疫苗的合資格兒童，可在參與「疫苗資助計劃」的私家醫生診所接種資助的流感疫苗。



另外，在「院舍防疫注射計劃」下，衞生署會免費提供和運送疫苗到院舍，並由院舍自行邀請已參與此計劃的到診註冊醫生負責為合資格人士接種疫苗，每劑疫苗資助額為105元。



在新一年度「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」下，接種流感疫苗的合資格群組與去年相同，包括，50歲以上、孕婦、6個月大至12歲、有長期健康問題者、院友、醫護、家禽及屠宰業人士等。衞生署已就新一年度「疫苗資助計劃」的安排通知參與的醫生和提醒他們早作準備和適時訂購疫苗，每劑疫苗資助額為260元。



衞生署正為新一年度「政府防疫注射計劃」採購109.9萬劑滅活流感疫苗，並為學校外展採購28.2萬劑滅活流感疫苗及2.4萬劑減活噴鼻式流感疫苗。另一方面，截至今年7月1日，上年度「政府防疫注射計劃」、「疫苗資助計劃」及學校外展分別接種約47.4萬、48.4萬及28.7萬劑季節性流感疫苗，整體共接種約1 24.5萬劑季節性流感疫苗，較2020／21年度同期減少約6%。數字顯示，主要跌幅為50至64歲人士的接種劑數，較2020／21年度減少約10.5%。



發言人強調，接種季節性流感疫苗是其中一種預防季節性流感及其併發症的有效方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。同時患上流感與2019冠狀病毒病會有較大機會出現嚴重疾病及死亡，接種流感疫苗可減少入院留醫的機會和住院時間。接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要；根據過往流行病學情況，冬季流感季節一般會在每年一月初開始，但來臨的確實時間不能預測，且由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早接種流感疫苗，預防季節性流感。發言人又稱，在知情同意下，新冠疫苗可與季節性流感疫苗同時或分開時間接種。如果接種人士欲分開時間接種新冠疫苗和減活流感疫苗，相隔14日即可。

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責任編輯：黃小冰