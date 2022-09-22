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【Crostini結業】海關接104宗求助涉款共27萬元　拘捕55歲姓黃男董事

社會 15:12 2022/09/22

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連鎖西餅店Crostini上周結業，多名市民報稱購入餅券無法兌換。海關表示，截至今早10時，接獲104宗舉報，涉及約5,300張禮券，總共款額為27萬，最高款額個案涉款1.7萬多元。

海關高度關注案件，交由專案隊伍跟進，今晨以商品說明條例下的不當地接受付款罪名，拘捕餅店一名55歲姓黃董事，現獲准保釋，案件仍在調查中，不排除更多人被捕。海關指，報案人在8月28日仍在買餅券，而有關餅券的有效期至今年12月31日，甚至至到2025年，但該餅店上周突然宣布全線停業。

他呼籲，有受害人於8月28日買餅卡，9月13日店舖突然宣布全線結業。海關會與消委會繼續聯繫，跟進案件，呼籲未聯絡海關的受害人，盡快與海關聯絡，並提供購買詳情、單據及相關餅卡。

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記者：蘇文軒

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結業 罪案 商品說明條例 海關

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