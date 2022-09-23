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【日本自由行】日圓兌港元失「5.4算」　港人遊日日內豪花100萬日圓買服裝

社會 00:00 2022/09/23

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(朝日新聞網報道截圖 )

日本現時規定每日入境人數為5萬人，旅客必須申請簽證及跟旅行團，但可參加沒有導遊的旅行團，令日本觀光旅客逐漸增加，受到日元貶值影響下，有香港旅客接受當地電視台採訪時指，豪花100萬日圓（約港幣5.4萬元）爆買服裝。

日本10月11日放寬入境措施恢復免簽自由行【下一頁

日本傳媒「朝日新聞網」報道，有香港旅客在東京銀座花上100萬日圓購買服裝。被問到大約一周會花多少費用。他們則預計會再花費500萬至600萬日圓。

美國連續3次大幅加息0.75厘，日本央行宣布，維持負0.1%的策利率不變，又維持10年期日本國債收益率目標在0%左右，並維持利率前瞻指引不變，符合市場預期，但日圓匯價再創逾24年低，兌美元匯價跌穿145關，日圓兌港元匯價也跌穿「5.4算」。

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記者：余思嵐

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