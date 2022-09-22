【欺騙外傭】2人訛稱可安排外傭家人來港澳工作　被判監28至30個月

▲ 2人訛稱可安排外傭家人來港澳工作，被判監28至30個月。（資料圖片）

海關拘捕2名女子涉嫌違反商品說明條例及洗黑錢罪，其中44歲菲律賓女傭被判監28個月，另外一名57歲本地女子亦被判監30個月。

海關版權及商標調查科不良營商手法第二組指揮官劉志忠表示，海關在2019年展開代號「幻影」行動，被捕2名女子分別在2018年10月及2019年6月期間，接受7名家庭傭工港幣8萬元的中介費，並聲稱可安排家庭傭工海外的親友到澳門及本港工作。

海關調查後發現2名被捕人士並不是經營持牌的顧傭中介公司，亦沒有替家庭傭工的海外家人安排工作，部分苦主等候一年亦沒有消息，於是向海關舉報，調查期間海關亦發現該2名女子的銀行有不尋常的資金存入，涉及港幣74萬元，於是加控她們洗黑錢罪。

海關表示這是自2013年不良營商手法條例實施後，首宗涉及外傭中介公司案件被法庭判罪。

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記者：曾秋文