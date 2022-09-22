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【選民登記】正式選民登記冊周日出爐　直選選民人數大減逾6萬、創近10年首跌

政治 15:25 2022/09/22

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正式選民登記冊下周日發表，地方選區有逾441萬名選民，較去年減少逾6萬人，是近10年以來首次下跌。（經濟日報資料圖片）

今年正式選民登記冊下周日發表，選舉事務處今日交代，地方選區有逾441萬名選民，較臨時登記冊少約6,000人。有關數字亦較去年減少逾6萬人，是近10年以來首次下跌。

新選舉制度下，10個地方選區當中，只有新界北選民輕微上升，較去年略為增加約500人。另外9區選民均錄得下跌，跌幅最明顯的港島東，選民人數跌至約41.5萬人，較去年約42.5萬人，大減約1萬人，即接近2.4%；九龍中和新界西北選民同樣減少逾8,000人，最新分別只有45萬及46萬人；其餘選區選民人數跌幅，則介乎4,000至7,000多人不等。

選舉事務處還交代，功能界別共有21.4萬名選民，涉及20.6萬名個人選民，以及8,000名團體選民，較臨時登記冊多約100人；至於選委會界別，則有7900名投票人，分別是2,500名個人投票人，以及5,400名團體投票人，較臨時登記冊少6人。

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責任編輯：胡偉明

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