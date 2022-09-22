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【換身份證】96至00年出生市民10月7日起可換證　4個年份須於10月6日或之前換證

社會 15:47 2022/09/22

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96至00年出生市民10月7日起可換證，4個年份須於10月6日或之前換證。（資料圖片）

入境處宣布，凡於1996年至2000年出生的舊款智能身份證持有人須於10月7日至12月10日期間，帶同身份證親身前往任何一間智能身份證換領中心辦理換領新智能身份證手續。

至於凡於1992年至1995年出生的舊款智能身份證持有人，他們的指明換證限期將於10月6日完結，而1954年或之前出生的舊款智能身份證持有人，他們的指明換證限期亦將於2023年1月14日完結。

換證計劃將於2023年年初結束，早前仍未辦理換證手續的人士請盡快預約辦理。然而，合資格的香港市民如因不在香港而未能在指定換證限期內換領新身份證，可在返港後30天內補辦換證手續。

入境處指，換證計劃對象是全港市民，不論是永久性居民或獲准在本港就業、投資、居留或就讀的非永久性居民，均須在指明期限內前往換證中心辦理換證手續；各換證中心的服務時間為星期一至六上午8時至晚上10時。

為減少人群聚集，入境處呼籲申請人使用入境處流動應用程式、登入網站或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。入境處亦呼籲申請人於使用流動應用程式或網上預約時預先填寫表格，以便能更快捷地辦理換證手續。

入境處在是次換證計劃更推出關愛安排，每名合資格的換證人士可攜同最多兩名殘疾人士一同前往換證中心換證。

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責任編輯：李榮忠

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