【最新疫情】今日新增5,990宗確診個案　多17名患者離世【不斷更新】

▲ （馮漢柱攝）

本港疫情逐漸放緩，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今（22日）出席疫情記者會。

今日新增5990宗確診個案，包括5827宗本地感染個案及163宗輸入個案，並多17名患者離世。

【16：40】

歐家榮表示，本港疫情穩步向下，過去7天的7天平均數字有6,731宗，較最高峰8月7日的10，090宗有明顯跌幅，已逐步下跌持續兩週，相信高峰已過，疫情也開始穩定且轉趨向下，且據外國經驗BA.5佔8成時就會進入平台期，社區數字會慢慢回落，呼籲市民盡快打針讓社會邁向復常步伐。

【16：38】

Omicron 變種病毒方面，9月21日個案中，感染Omicron BA.4或BA.5佔整體個案84.9%；其中感染BA.5佔整體個案78.36％、感染BA.4佔整體個案6.54％、感染BA.2.2佔10.8％、感染2.12.1佔4.3%。歐家榮表示，BA.5已佔本地個案接近8成，是很高的水平，亦成本港主流病毒株，而BA.5近期升幅放緩，料疫情或到頂峰或有放緩的情況。

【16：35】

院舍個案方面，有5間老人院舍及2間殘疾院舍出現確診個案，共7名院友疫染，28人被列為密切接觸者，需要隔離。過去7天一共有36間院舍出現個案，數字較前兩周分別有56間及52間回落。

【16：30】

何婉霞表示，多17名患者離世，涉及9男8女，年齡介乎55至99歲，有12人未打齊3針疫苗。

現有2290名病人留醫，昨日新呈報3名病人情況危殆，4人情況嚴重，目前共49名病人情況危殆、41人情況嚴重，其中20人在深切治療部留醫。

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記者：黃小冰