【復常之路】去外國離島旅遊渡輪班次遭取消　黃傑龍：復常困難更需有清晰大藍圖

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隨著本港疫情回穩，消息指，政府最快下周公布將現時「3+4」安排改為「0+7」，即全面取消酒店檢疫要求。叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍今日（22日）表示，去外國旅行曾遭取消渡輪班次事件，認為各國復常是很困難、漫長及痛苦的，因此港府更要清晰提供一個大藍圖，商界才可以配合協助香港經濟從上軌道。

黃傑龍在社交平台指，暑假到加拿大旅遊，其中行程計劃到鹽泉島，但因為渡輪有很多船員確診，導致要取消班次，認為以上事件說明世界各地過去一年復常的過程中都會出現各式各樣的困難，包括員工生病、勞動力失調及供應鏈混亂等。他稱本港已經3年無旅客，不少導遊及旅遊巴司機因此轉行，機場恢復從前需大量人手處理幾十萬旅客等問題，其實以上都需要政府清晰提供一個大藍圖，商界才可以配合協助香港經濟從上軌道。

他又表示，香港不是一個賭場，做生意是投資非賭博，不可以每日靠聽小道消息規劃未來，不確定性是做生意最大的敵人，本港已經比世界各地主要競爭對手遲了最少大半年，一個清晰的藍圖才可追上。

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責任編輯：余思嵐