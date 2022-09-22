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【復常之路】黃傑龍歎香港已不是商業天堂　籲政府給出清晰復常大藍圖

社會 16:26 2022/09/22

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(資料圖片)

隨著本港疫情回穩，消息指，政府最快下周公布將現時「3+4」安排改為「0+7」，即全面取消酒店檢疫要求。叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍今日（22日）發文說：「香港曾經係一個商業天堂，但今天肯定不是。」他直言香港已經比世界各地主要競爭對手遲了最少大半年，要做到後發先至追番上去，政府提供一個清晰的大藍圖絕對係最重要的第一步，商界才可以配合協助香港經濟從上軌道。

黃傑龍在社交平台以優質旅遊服務協會主席身份發文，先記述他在暑假到加拿大旅遊，其中行程計劃到鹽泉島，但因為渡輪有很多船員確診，導致要取消班次，以此說明世界各地過去一年復常的過程中都會出現各式各樣的困難，包括員工生病、勞動力失調及供應鏈混亂等。

復常是很困難很漫長很痛苦的。 世界各地過去一年復常嘅過程中都會出現各式各樣的困難。 包括我上邊呢個經歷發生的很多員工病，全世界都會出現勞動力失調，供應鏈混亂及COVID引致勞動市場失調。 希斯路機場都會長時間欠缺勞工。

他直言本港已經3年無旅客，不少導遊及旅遊巴司機因此轉行，機場恢復從前需大量人手處理幾十萬旅客等問題，其實以上都需要政府清晰提供一個大藍圖，商界才可以配合協助香港經濟從上軌道。

他又表示，香港不是一個賭場，做生意是投資非賭博，不可以每日靠聽小道消息規劃未來，

日日等唔知幾時政府先有一個公布才知道下一步怎樣做，好似賭場買咗大細之後等個莊開咁樣。

他直言不確定性是做生意最大的敵人，錢同人才都會去風險最細回報最大嘅地方搵食。本港已經比世界各地主要競爭對手遲了最少大半年，一個清晰的藍圖才可追上。

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責任編輯：余思嵐

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