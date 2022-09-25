【職場桃花】長相似明星竟惹職場桃花劫 港女：次次轉工都因被上司追求

▲ 愛的反面就是恨。

桃花朵朵開，向來都是單身人士最喜聞樂見的事(不排除有某些非單身人士都朝思暮想緊，哈哈!)。但若然講到辦公室戀情，相信大部份老闆，甚至在職人士都會認為可免則免。俗語有云: 「係度食就唔好係度痾。」其套入意思是，工作是賺錢之地，不宜滲入其他影響賺錢效益，以及情緒的因素進去。

羅師兄先不討論這個前題是對是錯，只是想分享一下今天這個案例與此相關，而且這位小姐也就相當冤枉，想特此為她抱不平。

P小姐30歲出頭，單身、眼稍細鼻低面圓唇厚，雖然稱不上是大美女，但她聲音很柔和動聽，整體連同眼神加起來，就讓你有種跟鄧麗君(已故著名女歌星)在聊天的感覺，會讓男士有種想保護她的衝動。或許正是這原因，才讓她一直以來，飽受打壓。

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P小姐: 「羅師兄，我想問下有無咩方法可以斷去爛桃花?實不相瞞，我搵你之前都搵過師傳，但都只是斷到一時，好快又有埋身，我真的很攰了。我想問如果我八字真的是這樣，我便疊埋心水，一個人算喇。」

羅比:「P小姐，又唔好咁樣講先，人生有定數有變數，總不能夠未打先投降，你有什麼爛桃花?一直以來都是這樣?」(當然，做得這行，這類型命格的女士，的確屢見不鮮，畢竟健康愉快，邊個會去睇醫生呢)

P小姐:「我曾轉過好幾份工，次次轉工都是因為公司裡有男同事或男上司追我，結果我俾女同事單單打打，又或者老闆不喜歡我，亦有因為我覺得太煩而離職。D男同事或者男上司，初時是獻殷勤，你不接受他，便會挑剔和整蠱你、中傷你，正正愛既反面就係恨。但女同事會覺得你並不漂亮又扮傻嗲，我真係無啊……今次仲煩，我同老闆一齊，其實大家都幾夾，諗住今次終於無事啦，點知拍左幾個月後先知佢原來有未婚妻，唉……他說會同未婚妻分手，但拖了近一年，結果是準備結婚，不過新娘不是我。(套路無疑)」

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羅比:「並非所有男人都如此，千萬不要因噎廢食。你日主丁火，八字身弱，冬天出世，以正格論，但官殺混雜制身，無印又財滋殺旺，姻緣同健康都會大受影響，雖然定數如此，還是研究變數。」

P小姐:「我同他仲有無可能呢?」

羅比:「按你的八字，這兩年行印運，理論上會遇貴人，有機會出現一個條件比較好的男士，我看應該不是現在的他，因為你一年前認識他。你留意下今年春天有無追求者，不然就要等到今年年底。我向來對姻緣的問題不會提供指向性建議，但今次例外，既然個男人都咁樣做，你無論為了尊嚴還是現實地看，並不建議你中返個頭入去。」

一: 官殺混雜 鼻低唇厚易受男人欺騙

羅比: 「你本身官殺混雜，易有爛桃花或桃花劫，加上鼻低唇厚，會容易相信人而且動搖。所以某程度上，你都真係幾無辜，今次仲要無端端做了第三者。」

P小姐眼泛淚光:「過去兩個星期，他的未婚妻來公司，係咁俾說話我聽，我之後忍唔住遞辭職信，但他還未收下，叫我再考慮下。」(呢條友…..如果你睇緊我篇文，歡迎你來搵羅師兄解釋下)

羅比: 「首先你要加強自己的信心和定力，重點是你心底裡多少都會有需要男人在身邊和保護你。經常病不單只是因為多病菌，更大原因係

因為你免疫力低。你問我你和佢仲有無可能，他叫你考慮你就考慮，便已睇得出啦。」

P小姐:「有無方法化解或加強呢?」

二: 官殺混雜點解救

羅比: 「第一，學習。俾時間自己靜下及學習，學什麼都可以，更重要的是令自己的氣場更強大，便不會容易受人影響。第二，你印星屬木，可以用綠色，淺藍色的服飾，或左手綠幽靈、綠髮晶、孔雀石、紅線寶這類水晶。可以加強你的氣場和安穩度。至於搵另一半方面，最好是外國人，比你年長六年或細幾年，曾經離婚也不錯，總之記住緣份天數，有或無都要睇得隨緣，最緊要不要傷害自己或影響自己戀愛既正面觀，好男人同金錢一樣遍地都有，只是等一個機會。(我承認有些人是天生帶著機會而來，有些人卻要歷盡艱辛……)」

P小姐哭濕了幾張紙巾，或許她哭是因為長期受到委屈，但我知道或多或少是為了那個欺騙她的老闆。我很好奇想知道，這男人的長相和談吐如何?另外，老實說，P小姐跟鄧麗君真的有點相像，羅師兄也被迷了好一會。

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