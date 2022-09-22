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【明星修身】林夏薇大騷弗爆健身照　家中設器材狂操馬甲缐【內附多圖】

娛樂 17:24 2022/09/22

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身形弗到爆。

視后林夏薇早前與馬國明合作《法言人》後，緊接於5月又與周嘉洛合演《寵愛Pet Pet》，劇集一拍就拍足4個月，連月來過着「非人生活」日以繼夜趕戲。

難怪薇薇曾表示有點疲倦，日前劇集終於煞科，她終可休息一會，不過她仍沒有偷懶，反而更積極做運動操練馬甲線，認真厲害！

最新影片推介：樊亦敏專訪

【法言人】林夏薇挑戰最難急口令　Bob錯重點讚薇薇身材

分享做Gym練腹肌

薇薇並社交平台上載做Gym照片，相中見她Bra Top上陣露出小蠻腰和白滑長腿，吸睛十足，她留言：「馬甲線快d 同我出黎，我已經好努力。」而一班圈中好友陳茵薇、陳山聰、黃祥興等亦有留言讚好。

雖然薇薇指想操得有馬甲線，不過從相中所見她的腹部線條亦算明顯，成績相當不錯，難怪有不少網民留言「你仲叫無咩？」其實薇薇的身形一直非常苗條，她不時在社交平台分享游泳、跳舞、健身等運動照片。

已經好弗。

家中有多部健身器材鍛煉

此外為維持至Fit身材，林夏薇家中亦備有多部健身器材方便鍛煉她，非常注重腹部線條及全身平衡，所以每日都會使用健腹器。

早前，林夏薇接受傳媒訪問透露無論工作多忙碌，也會抽1分鐘做平板支撑，配合拉筋。

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飲食習慣

至於在飲食方面，薇薇曾透露沒節食習慣，因為她指自己試過不健康的減肥方法：「特地不吃飯反而易有水腫，形成虛胖身型，所以正常飲食，均衡飲食反而重要。」

故此她一日三餐飲食正常，並提醒想修身人士：「如果需要減重的朋友，少食多餐的確是至理明言。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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