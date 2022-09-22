  • 30°C
香港時間 : 2022922日 (週四) 16:59
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【最新疫情】學校共呈報746宗個案　18間學校個別班別停課一周

社會 16:38 2022/09/22

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

（林宇翔攝）

本港新冠疫情單日確診個案回落至5千宗水平，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（22日）出席疫情記者會，交代最新疫情。

今日有520間學校呈報746宗個案，涉名636學生及110名教職員，包括102間幼稚園、207間小學、197間中學、 14間特殊學校；過去7日有336間學校呈報2宗或以上個案。有18間學校有班級需要停面授課1星期。另外，早前已有班級停課的3間學校，再有新增班級須停課。

院舍個案方面，有5間老人院舍及2間殘疾院舍出現確診個案，有7名院友疫染，共28人被列為密切接觸者，需要隔離。歐家榮說，相關個案出現回落。

【TOPick診症室】8歲童班禿頭髮及眉毛全脫落兼腹瀉　接受中醫治療調理血氣終改善

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【科研突破】中大研發新組織成像技術　更精準了解大腦結構助腦科病研究推進
今日 12:29
【科研突破】中大研發新組織成像技術　更精準了解大腦結構助腦科病研究推進
【強制檢測】黃竹坑南濤閣2座有7人違強檢　其中2人被罰1萬元
今日 12:37
【強制檢測】黃竹坑南濤閣2座有7人違強檢　其中2人被罰1萬元
【疫苗接種】盧寵茂左右手齊打流感針及科興　稱重視專家意見會適時調整措施
今日 14:33
【疫苗接種】盧寵茂左右手齊打流感針及科興　稱重視專家意見會適時調整措施

你可能感興趣

【科研突破】中大研發新組織成像技術　更精準了解大腦結構助腦科病研究推進
今日 12:29
【科研突破】中大研發新組織成像技術　更精準了解大腦結構助腦科病研究推進
【強制檢測】黃竹坑南濤閣2座有7人違強檢　其中2人被罰1萬元
今日 12:37
【強制檢測】黃竹坑南濤閣2座有7人違強檢　其中2人被罰1萬元
【疫苗接種】盧寵茂左右手齊打流感針及科興　稱重視專家意見會適時調整措施
今日 14:33
【疫苗接種】盧寵茂左右手齊打流感針及科興　稱重視專家意見會適時調整措施
何婉霞 疫情 殘疾 幼稚園 中醫 衞生防護中心 衞生署 院舍 風險管理 學校

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【夫妻危機】日人夫常OT逢假日外出手機帶入浴室　妻疑夫出軌找偵探查揭爆笑結局
17:24 2022/09/19
【夫妻危機】日人夫常OT逢假日外出手機帶入浴室　妻疑夫出軌找偵探查揭爆笑結局
【洗腎疑雲】65歲人夫洗腎常帶情婦一洗4小時　醫生一句話提醒妻子揭內情
17:27 2022/09/21
【洗腎疑雲】65歲人夫洗腎常帶情婦一洗4小時　醫生一句話提醒妻子揭內情
【兩性關係】情侶交歡體外射精女友憂意外懷孕　男友：8名前任都沒事
17:12 2022/09/21
【兩性關係】情侶交歡體外射精女友憂意外懷孕　男友：8名前任都沒事