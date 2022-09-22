【最新疫情】學校共呈報746宗個案　18間學校個別班別停課一周

▲ （林宇翔攝）

本港新冠疫情單日確診個案回落至5千宗水平，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（22日）出席疫情記者會，交代最新疫情。

今日有520間學校呈報746宗個案，涉名636學生及110名教職員，包括102間幼稚園、207間小學、197間中學、 14間特殊學校；過去7日有336間學校呈報2宗或以上個案。有18間學校有班級需要停面授課1星期。另外，早前已有班級停課的3間學校，再有新增班級須停課。

院舍個案方面，有5間老人院舍及2間殘疾院舍出現確診個案，有7名院友疫染，共28人被列為密切接觸者，需要隔離。歐家榮說，相關個案出現回落。

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記者：陳麗娜