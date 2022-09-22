【名人母校】Day＠COLLAR做啦啦隊青澀片段曝光　讀荃灣區中學田徑稱霸學界

▲ COLLAR成員許軼（Day）被粉絲翻出中學做啦啦隊的片段。

現年20歲的COLLAR成員許軼（Day）去年參加ViuTV真人騷《全民造星IV》出道，未夠一年已接拍大量廣告，冠絕隊友。Day憑著可愛外表成為人氣王，吸納無數男粉絲及「前夫」，最近有「前夫」分享Day的學生照，戴上圓框眼鏡紮孖辮相當可愛。

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有男粉絲在facebook群組「前夫反擊關注組」分享Day中學時期的影片，見到Day在學校禮堂手執啦啦隊打氣球，疑似與同學商討打氣事宜，表情多多好精靈。

片中Day的樣貌與現在相差不大，但當時素顏的她戴上圓框眼鏡及瀏海紮孖辮，顯得更青澀可愛。難怪一眾「前夫」大讚Day「細個已經好得意」、「想做佢同學」、「可愛，其實襟睇過靚」。

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早前網上亦傳出多張Day的童年照及學生相，可見她自小已是包包臉。Day早前已公開承認自己是混血兒，英文名叫Rejena Simkhada，爸爸是尼泊爾人，媽媽是香港人。

校內活躍分子 曾赴韓做練習生

Day在荃灣區就讀中小學，小學讀海壩街官立小學，中學升讀博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學，2020年畢業。Day是校內活躍分子，高中時擔任校內四社幹事，且熱愛跳舞，曾加入K-pop Cover舞團BRIGHTEN，去年殺入《2021香港區K-pop舞蹈比賽-CHOOM》總決賽。16歲時，她更到韓國成為半年練習生。

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博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學於1979創校，屬Band 2資助男女校，以中文教學為主，部分科目以英文授課，如數學、物理、化學、生物，初中的綜合科學及高中的地理、經濟、企業及會計等。

該校會按學生的語文能力分班，並以小班教學，提升學生的兩文三語能力；資優生則參加課後精英班，進一步提升英語能力。學校亦聘請外籍英語教師，設立英語角及多項英語活動，增加英語語境。

▲ 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學稱霸荃離區的田徑學界賽事。（中學概覽圖片）

學術成績進步 荃離區田徑霸主

近年該校的學術成績穩步上揚，根據學校網頁公布2013至2022年的香港中學文憑考試（DSE）成績，該校幾乎在每科的合格率均有上升，並高於全港日校平均，包括4大核心科目，歷屆也有學生考獲2科5**及3科5*佳績。而在會考年代，該校曾出產2位8A考生，A-Level高考亦有學生考獲4A。

值得一提的是，博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學最突出是運動項目，尤以田徑最出色，在「2019-2020荃灣及離島區中學校際田徑比賽」中，該校在男、女子組橫掃甲、乙、丙組冠軍取得「全滿貫」，成為荃離區霸主。上屆男女子組也高踞獎牌榜，合共取得68面獎牌。

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責任編輯︰王明芳