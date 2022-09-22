【癌症殺手】男子屙血便3個月確診胃淋巴癌　醫生：幽門螺旋菌可致胃潰瘍引發胃癌

▲ 男子屙血便3個月確診胃淋巴癌。（iStock圖片）

大便顔色、形狀等等都可反映健康問題。台灣一名男子持續排黑便、血便3個月，求醫檢查發現胃部黏膜有出血性潰瘍，確診胃淋巴癌。

根據台媒報道，烏日林新醫院早前接收一名76歲的患者，求醫時表示出現黑便、血便情況持續3個月，而且身體虛弱、經常疲勞、胃口不佳，並有腹脹、噁心等症狀。該患者最初自行服藥，但情況未有改善，遂到醫院求診。

患者接受電腦斷層掃描（CT scan），顯示「疑似胃癌」，再接受腸胃鏡檢查後發現胃部黏膜有出血性潰瘍，確診胃黏膜淋巴瘤，同時伴隨幽門螺旋桿菌感染。

血液腫瘤科醫生林增熙指出，男子所患的是「胃邊緣區B細胞淋巴瘤」，屬於「相對好治療的淋巴癌」，有六成以上的病人為第一、二期，逾九成患者有幽門螺旋桿菌感染。

院方指出，根據統計，感染幽門螺旋桿菌後，會引起胃部慢性發炎，症狀為上腹不適、脹痛、灼熱感、噁心、打嗝、口臭等。其中15%至20%會演變為胃潰瘍、十二指腸潰瘍；1%至2%會發展為胃腺癌；0.1%會發展成胃淋巴癌。

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責任編輯：羅嘉欣