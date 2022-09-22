【入秋食療】入秋乾燥對付燥邪　中醫師：生津潤肺首選雪梨百合【內附食譜】

▲ 入秋皮膚乾燥宜多吃滋潤湯水或糖水，右上為木瓜燉雪耳糖水，右下為燉雪梨蘋果南北杏糖水。（iStock圖片）

雖然現時本港氣溫每天仍徊徘最高攝氏32、33度，加上空氣侷促，走在室外也會大汗淋漓。但從變得乾燥的皮膚與嘴唇，已感覺到秋天悄悄降臨。

這陣子若出現口乾舌燥、喉嚨乾、咳嗽，就有可能是秋燥引起，要緩解以上徵狀，可從食療湯水入手。

立秋過後，身體會出現乾燥狀況，註冊中醫師徐澤昌博士指出，秋天在中醫角度易有「燥邪」，體質上會有變化，人體易出現乾燥現象，受影響部位包括口唇乾、喉嚨乾、皮膚乾、眼乾甚至會有大便乾結，也會容易乾咳。

口乾舌燥能影響各個年齡層，他引述中醫有云：「天人合一」，其實這是指人體與大自然之間的相互連繫，大自然的變化也會影響人體，臨床上有些人特別易有乾燥現象，包括陰虛體質人士易有皮膚乾燥、大便乾結，如陰虛火旺者更會易出現晚上流汗現象；另外正值男女更年期的人，如中醫學謂：「年四十而陰氣自半也」年過四十，陰氣自半，這年紀之人，陰份只剩一半容易受損，陰份是人體具有滋潤性的物質，如不足的話，更加重皮膚乾燥現象。

陰虛影響不同年齡層

他表示，別以為人到中年才有陰虛，事實上，十多歲的陰虛及津傷者大不乏人。而嗜吃煎炸、濃味的且不愛飲水的人也要注意，通常會有內熱情況，會令體內陰份受損，出現乾燥。

▲ 註冊中醫師徐澤昌博士說，對治燥邪，以生津潤肺、養陰為治療原則。（經濟日報資料庫）

口乾舌燥、皮膚乾及大便硬，若屬由燥邪引起，中醫多以生津潤肺、養陰為治療原則，以上提及的屬3個問題，但其實也可以「異病同治」，當病人同時有大便硬、皮膚乾癢有敏感以及口乾難耐，如以上3個問題有相同的病因和病機，可以一條藥方對治，原則以養陰潤燥為主。

補充水份勿猛灌

日常起居方面，徐博士提醒謹記多補充水份，但飲水要適當小口飲下，勿一次猛灌，否則會有胃脹胃痛。此外，燥熱食物少沾唇，如煎炸、濃味之物、辣椒、咖喱等，這些食品會加劇體內內熱，促使乾燥現象。

建議的生津潤燥食物則有：雪梨、百合、杮子、蜂蜜、銀耳、杞子皆可養陰潤燥，有預防及改善身體乾燥之效。另一方面，入秋後宜早睡（約晚上十一點前就寢），可養回陽氣及陰氣。煙酒也盡量減少，以上兩者皆會消耗身體陰份。

秋燥滋潤4食療

1.燉雪梨蘋果南北杏糖水

材料：雪梨及蘋果各兩個、南北杏及冰糖適量。

做法：

1.雪梨及蘋果洗凈，去皮去芯，切塊備用。

2.南北杏浸泡10分鐘，清洗備用。

3.將雪梨、蘋果、南北杏、少許冰糖與水放入鍋內，蒸爐100度 / 隔水中細火燉1小時便完成。

2.無花果沙參玉竹瘦肉湯

材料：無花果3至5枚、沙參及玉竹各15g、瘦肉300g。

做法 :

1.把所有材料浸洗乾淨，瘦肉汆水後盛起。

2.所有材料放進鍋，大火煲滾後再轉中小火煲1小時。加少許鹽調味即成。

▲ 秋季當令之色是白色，所以秋季宜適量多吃白色食物，如杏仁、雪耳、沙參、玉竹、雪梨、和百合等。（經濟日報資料庫）

3.新鮮淮山炒百合秋葵

材料：新鮮淮山一枝去皮切件、百合15g、秋葵適量切件。

做法：

1.百合及淮山洗淨，切小塊備用；秋葵洗淨汆水。

2.燒熱鑊後，放入秋葵、百合及淮山，適量調味，炒約2至3分鐘，盛起即成。

4.木瓜燉雪耳

材料：木瓜200g、雪耳100g、冰糖（適量，根據個人口味加入）、南北杏少許、清水

1,200cc。

做法：

1.南北杏浸泡10分鐘；雪耳用水浸泡15-30分鐘，然後把雪耳擠乾水分，切去硬椗。

2.木瓜去皮切塊。

3.熱水及所有材料，倒入燉盅內，加蓋後以100度蒸爐蒸約60分鐘即可。

記者：周美好