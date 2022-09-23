家中自煮好拍檔　一站式食材購物新體驗

大眾對生活品質的追求再起「革命」，除了在家居布置、家電品質精挑細選之外，健康優質的飲食和生活習慣也同樣重要。但都市人生活忙碌，收工後要拖著疲勞再買菜煮食，大失煮食樂趣。要平衡生活及入廚體驗，廚房隨時也可以準備好新鮮食材、簡易煮食的預製食品，甚至由專人搭配一日三餐食材，COOK'IN就是一個稱職的煮食拍檔。

位於香港仔中心的COOK'IN擁有來自世界各地珍貴高級食材，包括肉類、海鮮、海味等，透過精心挑選，嚴謹把關，設計出各種預製菜（ready to cook）、原材料食材備煮健康精選等等，讓下煮變得簡單、經濟和輕鬆。COOK'IN更可以配合低碳或生酮飲食，提供不同的選擇，讓不同飲食習慣、煮食技巧的人，同樣都可以在家享受優惠煮食體驗，踏上豐富美妙的味覺之於。

▲ COOK'IN的職員會為客人提供煮食建議、餐膳配搭，豐富整個購物體驗。

味覺旅程從COOK'IN開啟



COOK'IN品牌概念來自於Cook和In兩個單字，有在家煮食的意味。當自家煮食漸成都市主流生活態度，有別往時，在家煮食更講求細節和儀式感，煮食過程的趣味性。



有COOK'IN在，只要擁有一顆喜歡自煮和探索的心，都可在門市蘊含的各類入廚資訊中得到啟發，因為COOK'IN店內提供大型的產品小知及資訊，例如置於店前的電子顯示屏會顯示限時優惠及最新食材推介，以及煮食影片。貨架還會放置食材介紹牌，分享產地及食材特色等煮食資訊。店內精選產品更附有影片食譜，只需用手機一掃包裝上的QR code，即可直連相關食材的影片食譜，尤如手把手般教學般，帶領你在廚藝路上不斷鑽研，盡情探索各種配搭，踏上豐富美妙的味覺旅程。



COOK'IN店舖採用開放式設計、空間感十足的貨架，以及柔和明亮的室內照明，讓顧客更輕易發現所需的產品，也更能呈現食物原色。店內主要以木材及藍白色為主要元素，配合簡單的綫條令整體空間更簡約摩登，滲透歐陸氣息。

▲ 掃描藍色包裝上的QR code，可以連結到相關食材的煮食方案視頻。

多種標籤滿足個性化體驗 為在家煮食增添樂趣



要生活雅致，煮食上也有不少細節技巧，只要參透當中玄妙，猶如西餐碟上所作的一撇般畫龍點睛，更細味賞心。COOK'IN在自煮過程上擔當重要角色，以多個品牌支柱細緻地滿足顧客個性化的需求：



COOK'IN 健康煮：｢揀最好既比你，成為我最好既你｣

提供優質食材，確保你的飲食富有豐富營養及健康

COOK'IN 買齊煮：｢一次過為你預備一日三餐小驚喜｣

為節省時間，希望一天當中每一頓飯都被照顧好的顧客而設

COOK'IN 好識煮：｢每日一個小嘗試，填滿對你的愛意｣

為一些對烹飪技術有探求和實驗心態的顧客而設

COOK'IN 餐餐煮：｢就係每日都可以煮飯比你食｣

一系列的家常便飯，為生活添色彩

COOK'IN 方便煮：｢無時間都要下廚氹你開心｣

將所有的煮食程序極度簡化

COOK'IN 慳住煮：｢只要有心機，咸魚白菜都好好味｣

為你提供所有最經濟的食材選擇

COOK'IN 會員：｢確定關係，進一步了解你｣

與你建立友好拍檔關係，讓我們了解你的所有，提供更好的體驗

COOK’IN在世界各地搜羅多款珍貴高級食材，總有你熟悉的味道或新鮮感，為不同顧客提供「一站式」煮食技巧，而店內有多款優質食品選擇，包括各類精選皇牌產品，例如中粮金盈十二谷米伴侣、惡魔牛雜煲、丹麥紫堡牌金文畢芝士、丹麥紫堡牌椰菜花飯（生酮適用）等等，一站式滿足你每日的自煮需求。

▲ COOK'IN透過不同顏色的標籤幫助顧客找到所需的購物類別。

COOK'IN 地址：香港仔中心第四期地下6E舖

電話：25675038

營業時間：8:00AM - 9:00PM

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（特約）