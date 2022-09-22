【媽媽辛酸】被嘲發胖揭3病纏身甲狀腺出問題　台星媽產後苦吃藥盼活更久陪女兒

▲ 台灣女藝人小甜甜被嘲愈來愈肥，揭受三病纏身狂食藥致胖。

台灣藝人小甜甜身材一直屬豐滿型，有網民惡意人身攻擊產後的她，「肥成這樣還不減肥」，令她不得不再自揭苦況，產後患上多囊性卵巢、甲狀腺低下和雄性激素過高，三病纏身加上服藥，健康大受影響。為母則強，她表示忍耐每天辛苦吃藥抗病，只希望能陪伴女兒久一點。

網民抨擊產後愈來愈肥

綜合台灣傳媒報道，38歲藝人張可昀（小甜甜）於2021年7月跟圈外老公誕下女兒，乳名「米苔目」，現時女兒約14個月大。小甜甜一直屬豐滿型，有網民抨擊她產後愈來愈肥，「你怎麼胖成這樣啊？要減肥啦！太胖了天啊！」

▲ 一家三口齊齊上小S主持的綜藝節目。（facebook圖片）

小甜甜在上月底在社交平台慨嘆，飽受體質變化困擾，患有甲狀腺低下、雄性激素過剩和多囊性卵巢症狀，而有了這些病症，她形容縱使不吃不喝，真的呼吸也會胖，大感無奈、不安和失落，曾想到︰「為甚麼這麼辛苦懷孕生產之後還要變成這個樣子？」昨日（21日），她再次有感而發，受夠「攻擊」了，

不要再告訴我胖成這樣肥成這樣還不減肥……真的有夠肥欸之類的！

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產後飽受體質變化困擾

小甜甜自己很清楚及難受同時三種病纏身，連醫生都不敢保證她會好、甚至好轉，坦言曾因病覺得每天都像世界末日，但為了女兒很努力，即使每天都想吐，每天三餐堅持食好多藥。可是，由於受藥物及病況影響，體質易胖。

我現在更是把日常當無常珍惜著每一天，尤其當媽媽了，你只希望能陪伴小孩久一點。

她的言論亦為一眾產後媽媽平反，產後改變了身材而被他人當笑話或有意攻擊著，其實媽媽們背後有很多辛苦心酸。

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獲圈中朋友支持

有關帖文引起熱議，發布了1天多，已有逾2.9萬名網民點讚或加油。當中有很多圈中藝人支持小甜甜，如胡小禎「不要理他們！等到他們自己生病了就知道」、鍾欣凌「甜，妳的好，愛妳的人妳愛的人都知道，其他的聲音無需在意，let it go,let it go~~」、小嫻「亞洲人只能有一種身材嗎？要不要去歐美看一看，健康就好管那麼多，甜甜不要理酸民」、高慧君「我也是，甲狀腺的問題，呼吸都胖。也在努力調整身體ing，我非常懂妳的無奈。」

小甜甜很感謝大家的鼓勵，大部分都有逐一回覆。她留言補充認為，媽媽情緒確實變得比較容易受影響，尤其不是她不努力，而是現況無能為力之下，道出媽媽的偉大與辛酸。

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責任編輯：王明芳