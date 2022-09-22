【疫情分析】歐家榮指確診個案跌勢已持續兩周　料疫情已受控

本港今（22日）新增5,990宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，現時感染Omicron BA.5佔整體個案78.36％、感染BA.4佔整體個案6.54％、感染BA.2.2佔10.8％、感染2.12.1佔4.3%。BA.5佔整體個案水平高，而BA.5/4個案升幅放緩，相信個案已接近高位，甚至達到頂峰。過去7天BA.5/4佔整體個案上升6.7%，較9月6日至12日的14.49%升幅放緩，代表相關個案已到頂。

歐家榮指，現時疫情正穩步向下，截至昨日的過去7天移動平均數字錄6,731宗，較9月8日高峰的10,090宗有明顯跌幅，跌勢已持續兩周，代表高峰回穩、疫情已受控。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，醫管局考慮抽調病床返回非新冠病人，回復非緊急醫療服務，強調局方會保持機動性，確保可及時調動病床及隔離設施治療新冠病人。

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記者：陳麗娜