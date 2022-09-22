【假新聞法】李家超冀新聞界講好香港故事　提醒傳媒無特權、應遠離偽裝媒體分子

▲ 特首李家超。（經濟日報資料圖片）

特首李家超今日在一個活動上指，期望香港新聞界努力講好香港故事，團結一致將本港最新發展及正確訊息，告訴世界各地讀者、聽眾和觀眾。他同時強調，要提防有人假借行新聞工作為名，從事違法行為。

李家超下午出席新聞界國慶酒會致辭時，今年是香港實踐新飛躍、開啓新篇章的關鍵年，本港獨特優勢是背靠祖國、聯通世界，必須鞏固國際金融、航運、貿易中心地位等，而未來要更主動多講好香港故事。

「今天在座的香港新聞界朋友，在寫故事、講故事方面都有豐富經驗和心得。」他續指：「我期望新聞界充分發揮所長，一起努力講好香港故事，團結一致地把香港的最新發展和正確信息，告訴世界各地的讀者、聽眾和觀眾。」

李家超提到，香港是法治社會，言論和新聞自由受《基本法》充分保障，符合《公民權利和政治權利國際公約》適用於香港的有關規定；又指新聞工作者的責任，是秉持客觀、公正、持平的精神，報道事實真相，希望透過客觀公正的報道和評論，推動社會進步，改善人民生活。

不過，他同時提醒：「新聞工作者也是香港居民，在香港法律面前，人人平等，沒有人有特權，所以所有人都要依據法律，履行我們的公民責任。」

李家超續指：「我們也要提防有其他人，假借新聞工作為名，從事違法行為。我希望各位新聞界從業員，會明辨是非，遠離這些偽裝媒體，遠離這些破壞新聞自由的壞份子。」

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責任編輯：胡偉明