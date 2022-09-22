【最強繼母】楊卓娜為繼女慶生　親自下廚煮滿枱美食送名牌禮物

▲ 這個繼母真的好。

藝人楊卓娜與「廣告燈箱大王」楊志翹相愛多年，雖然未註冊，但關係更勝一紙婚書。楊志翹早年喪妻，楊卓娜視楊志翹與亡妻所生的兩個女兒如己出，一直寵愛有加，因而被封為「最強繼母」，近日繼女舒婷生日，楊卓娜更親自下廚炮製滿枱繼女最喜歡吃的餸菜，更買了名牌禮物給繼女作生日禮物，認真有心！

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楊卓娜在網上上載豹豹與家姐頭貼頭的合照，足證感情甚好，楊卓娜向繼女送上祝福寫道：「『阿愛』回家吃生日飯，煮佢鍾意食嘅嘢，麻辣干鍋、蔥蒜雞、青瓜海蜇，祝婷婷家姐青春美麗，身體健康，心想事成，人見人愛，車見車載 」。

2009年楊卓娜為楊志翹誕下女兒楊舒然（豹豹），加上楊志翹本身有2個女兒，所以變成5口之家。

現年44歲的楊卓娜變成3女之母，兩個繼女與她相處融洽，早前繼女Emma需要赴德國升學，楊卓娜一家五口早前就一齊去到機場送別Emma，而楊卓娜亦有在IG分享送機一刻的全家福。

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責任編輯︰王明芳