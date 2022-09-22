【皮膚癌】5種痣極可能是皮膚癌先兆　醫生揭身體一部位生痣最危險

許多人對身上的痣均會不以為意，但其實分分鐘是暗藏警號。有醫生便警告民眾身體一旦出現5種情況的痣時，如長得不對稱、皮膚和痣的界線不清楚、顏色不均勻、直徑超過0.6厘米、異常凸起等，極可能是「惡性黑色素瘤」，屬於皮膚癌的一種，民眾絕對不可掉以輕心。

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台大醫院皮膚科主任蔡呈芳在《健康2.0》頻道中表示每個人身上都有些痣，雖然99%以上的痣皆為良性，不過若冒出「最惡性的黑色素瘤」，務必盡速治療。那麼究竟如何區分是單純的痣，還是致死率極高的惡性黑色素瘤？他則分享「5大痣相」自我檢測的方法。

「5大痣相」自我檢測：

A（Asymmetry 對稱性）：把痣「劃十次」切成上下左右四塊，若上下不對稱、或左右邊不對稱就得小心。

B（Border邊緣）：痣的邊緣、界線不平整不清晰，若痣的一邊糊掉或是「長出手或腳」，這種不光滑的痣也得留意。

C（Color 顏色）：痣黑得發亮或淺淺灰色都好，一旦顏色越不均勻或顏色越多，就得提高警覺。

D（Diameter 直徑）：直徑大於等於0.6公分，就得高度懷疑可能是惡性黑色素瘤。

E（Evolving 改變）：當痣出現異常凸起，特別是表面產生變化，像是原本長毛的痣掉了，或是皮膚潰爛不會癒合，可能就有問題。

蔡呈芳表示，這類的痣通常好發在四肢末端，特別是長在大拇指、大腳趾及食指上且超過0.3公分，通常這類的痣和年齡有關，這類型的腫瘤若沒有在第一時間發現，一旦移轉到淋巴結，死亡率相當高。

另外，蔡呈芳亦指出，若痣出現於四肢末端，特別是指甲上時，便更要留心，尤其是年紀超過40歲以上的人士。他解釋指步入中年才產生的黑色素痣，如長在大拇指、大腳趾及食指上且超過0.3厘米，極可能是是惡性黑色素瘤。他又強調，惡性黑色素瘤若未在第一時間發現、治療，一旦跑到淋巴結或有系統性轉移，死亡率相當高，民眾務必留意。

翻查2019年香港癌症資料統計中心資料，非黑色素瘤皮膚癌在十大癌症中排行第八，如只計算男性患者數字，個案數目僅略低於鼻咽癌，絕對不容忽視。皮膚科專科醫生區志森指，當發現皮膚長出新痣或舊有的痣出現變化、又或皮膚表面出現異常增生等病徵時，便有機會患上皮膚癌，要盡早作詳細檢查。

區醫生指黑色素瘤跟尋常的痣不同，會快速生長和具擴散傾向，亦會長在指甲內。「黑色素瘤屬高度活躍腫瘤，容易擴散至身體器官，患者死亡率長期處於高水平。」區醫生提醒，平日可作ABCDE現象的癦痣自我檢查，當發現病徵時，應盡早求醫。

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責任編輯：羅嘉欣