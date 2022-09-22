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【3區污水陽性】涉深水埗匯璽及東涌藍天海岸等多個屋苑　派逾15萬個快測包

社會 16:42 2022/09/22

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匯璽。(資料圖片)

政府今日（22日）表示，深水埗、離島及中西污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約15萬5千個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 
快速測試

深水埗區 — 南昌邨、匯璽、匯璽II、匯璽III、富昌邨及榮昌邨

離島區 — 藍天海岸（水藍．天岸、藍天海岸、影岸．紅、水藍天）、昇薈、東環、東環II及海堤灣畔

中西區 — 樓梯街及居賢坊附近一帶住宅，以及巴丙頓道及般咸道附近一帶住宅（按附件

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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