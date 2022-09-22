【阻差辦公】記協主席陳朗昇否認阻差辦公明年5.16開審　保釋期間准離境赴英

▲ 記協主席陳朗昇否認阻差辦公明年5.16開審。（陳永康攝）

香港記者協會主席陳席昇早前涉於旺角麥花臣場館附近採訪時被捕，被控1項阻撓在正當執行職務的警務人員罪，以及1項阻礙公職人員交替控罪。案件今（22日）午於西九龍裁判法院提堂，被告否認控罪，案件排期於2023年5月16至17日審訊。國安法指定法官、主任裁判官羅德泉批准被告以現金2萬元保釋，期間准離港，須於到達英國後提供當地住址及聯絡電話予香港警方。據了解，陳將赴英國進修。

陳朗昇（41歲），報稱網媒Channel C記者及香港記者協會主席，被控1項阻撓在正當執行職務的警務人員罪，以及1項阻礙公職人員交替控罪。控罪指，被告於2022年9月7日，在香港旺角麥花臣場館外故意阻撓在正當執行職務的警務人員或阻礙依法執行公務的公職人員，即女警員26781。

控辯雙方均於準備答辯，被告否認1項阻撓在正當執行職務的警務人員罪，以及1項阻礙公職人員交替控罪。控方預計屆時傳召6名警員證人，辯方則擬傳召1名目擊證人作供，被告屆時或會作供。

裁判官將案件排期於2023年5月16至17日作中文審訊，另預留2023年4月25日作提訊。裁判官批准被告以現金2萬元保釋，在港時居住在報稱地址，其間准離境，並須於到達英國後提供當地住址及聯絡電話予香港警方，當地住址若有更改，需於48小時內通知香港警方。

▲ 陳朗昇保釋期間准離境赴英。（陳永康攝）

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記者：梁錦麟