【恢復通關】譚耀宗：冀港府盡快公布進一步放寬入境限制　倡擴大宴會人數以助飲食業

▲ 全國人大常委譚耀宗。（經濟日報資料圖片）

全國人大常委譚耀宗今日指，本港各界期望放寬入境檢疫至「0+7」，加上許多海外國家已開放，冀港府盡快公布措施；又建議檢視現有防疫措施，例如擴大宴會人數上限，以協助飲食業界。

譚耀宗下午出席完一個活動後指，許多海外國家已開放，香港不能太遲放寬，認為要在疫情防控及便利海外旅客之間，作出平衝，冀港府盡快公布進一步放寬入境限制。他續指，理解市民希望愈開放愈好，最終達至「0+0」，但認為政府要循序漸進。

他又認為，港府亦應檢視並適當放寬本港防疫措施，建議擴大宴會人數上限120人的規定，以協助飲食業界。

至於與內地通關方面，譚耀宗指，全面通關不太實際，目前最逼切是爭取增加「健康驛站」房間數量，坦言每日僅1,500名額並不足夠；而「逆向隔離」須先得內地當局同意，盼內地能循其他途徑增加檢疫名額，例如分散在深圳以外的城市檢疫等。

李家超續指：「我們也要提防有其他人，假借新聞工作為名，從事違法行為。我希望各位新聞界從業員，會明辨是非，遠離這些偽裝媒體，遠離這些破壞新聞自由的壞份子。」

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責任編輯：胡偉明