  • 29°C
香港時間 : 2022922日 (週四) 18:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR演唱會】張梓峯自責未能救阿Mo　阿峯見SoChing心力交瘁感難過

娛樂 17:10 2022/09/22

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

MIRROR演唱會發生意外近2個月，受重傷的舞者李啟言（阿Mo）仍留醫。一眾有參與MIRROR演唱會的舞蹈員，在日前與阿Mo的家人及女友蘇芷晴（SoChing）見面。

一眾舞者在昨晚（9月21日）分別在個人社交平台上載當日會面的相片，以及藉此抒發心中感受。

其中，在當晚同樣因意外事故受傷的舞者張梓峯（阿峯），亦在今日（9月22日）下午上載當日會面的照片，相中他與李啟言父親互相扶持住。

【MIRROR演唱會】舞者與Mo家人見面互相擁抱支持　So Ching暴瘦精神崩壞感心痛

張梓峯感自責

阿峯首先在IG寫道：

災難發生左差唔多2個月...我同我地咁多個人仲等緊一個真相...

之前終於有一個機會見到呀Mo既（嘅）屋企人，見到Mo爸爸既個一刻，我內心好複雜，我覺得自己因為當時無能力再救Mo多一步而充滿內疚，同時望住佢地（哋）屋企人同蘇晴心力交瘁既（嘅）樣而覺得心痛…我好想同佢講一聲「對唔住，我當時救唔到呀Mo...」

阿峯上載與阿Mo父親見面的照片。

感到自責的阿峯續表示：

每日當我起身、食飯、睇醫生..好似一個正常人既（嘅）時候，我都會突然諗返依然系醫院既呀Mo，然之後當晚所有既場景就會系我眼前面重新再發生一次，我每一次都要孭埋雙眼揼低頭調整自己既呼吸先至可以令到依個畫面暫時停低

我系（係）咪真系可以當無事發生…如常生活...?最近系（係）我書包發現呀Mo 個演唱會pass...我見到個一刻個心好難受，感覺好空洞，好似隔左（咗）好耐咁，但係一瞇埋眼又好似琴日發生既（嘅）事

阿Mo女友SoChing（戴眼鏡者）也有出席見面會。（取自IG）

雖然他現在可以「正常活動」，可是心理有巨大陰影，阿峯稱：

我有時見到熟人問候我，我都會覺得變成一種無形既壓力，因為每次有人一問候我，我就諗起出事當晚嘅所有場面.....最近，每一日既治療，身體既痛楚令我睡眠質素同精神都好差，處理日常生活嘅野都未處理到，但係我會繼續努力，好快會親身交代返我自己既情況..之前大家既關心未能一一回覆交代...希望大家體諒，之後一步我會慢慢同大家講

Mo，你要振作，我地都好掛住你，好想陪住你！！！

最新影片推介：樊亦敏專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR演唱會】舞者與Mo家人見面互相擁抱支持　So Ching暴瘦精神崩壞感心痛
今日 09:44
【MIRROR演唱會】舞者與Mo家人見面互相擁抱支持　So Ching暴瘦精神崩壞感心痛
【李啟言傷勢】舞蹈員阿Mo情況由嚴重轉穩定　留醫神經外科病房
18:44 2022/09/13
【李啟言傷勢】舞蹈員阿Mo情況由嚴重轉穩定　留醫神經外科病房
【李啟言傷勢】阿Mo完成一個階段針灸療程　李盛林剷光頭以示支持兒子
22:43 2022/09/17
【李啟言傷勢】阿Mo完成一個階段針灸療程　李盛林剷光頭以示支持兒子
【COLLAR成員】阿Mo情況好轉由嚴重轉為穩定　SoChing深夜貼背影照：Miss you a lot
10:10 2022/09/14
【COLLAR成員】阿Mo情況好轉由嚴重轉為穩定　SoChing深夜貼背影照：Miss you a lot
【MIRROR復出】登神CP首度電影合作《過時·過節》　呂爵安被教主Anson Lo罵：逃避現實
今日 14:21
【MIRROR復出】登神CP首度電影合作《過時·過節》　呂爵安被教主Anson Lo罵：逃避現實

你可能感興趣

【MIRROR演唱會】舞者與Mo家人見面互相擁抱支持　So Ching暴瘦精神崩壞感心痛
今日 09:44
【MIRROR演唱會】舞者與Mo家人見面互相擁抱支持　So Ching暴瘦精神崩壞感心痛
【李啟言傷勢】舞蹈員阿Mo情況由嚴重轉穩定　留醫神經外科病房
18:44 2022/09/13
【李啟言傷勢】舞蹈員阿Mo情況由嚴重轉穩定　留醫神經外科病房
【李啟言傷勢】阿Mo完成一個階段針灸療程　李盛林剷光頭以示支持兒子
22:43 2022/09/17
【李啟言傷勢】阿Mo完成一個階段針灸療程　李盛林剷光頭以示支持兒子
蘇芷晴 李啟言 演員 歌手 組合 Mirror COLLAR 演唱會 MakerVille

最高瀏覽

【夫妻危機】日人夫常OT逢假日外出手機帶入浴室　妻疑夫出軌找偵探查揭爆笑結局
17:24 2022/09/19
【夫妻危機】日人夫常OT逢假日外出手機帶入浴室　妻疑夫出軌找偵探查揭爆笑結局
【洗腎疑雲】65歲人夫洗腎常帶情婦一洗4小時　醫生一句話提醒妻子揭內情
17:27 2022/09/21
【洗腎疑雲】65歲人夫洗腎常帶情婦一洗4小時　醫生一句話提醒妻子揭內情
【陳煒結婚】下周一舉行婚禮嫁醫生男友　煒哥甜蜜婚照曝光【多圖】
今日 11:52
【陳煒結婚】下周一舉行婚禮嫁醫生男友　煒哥甜蜜婚照曝光【多圖】