【MIRROR演唱會】張梓峯自責未能救阿Mo　阿峯見SoChing心力交瘁感難過

MIRROR演唱會發生意外近2個月，受重傷的舞者李啟言（阿Mo）仍留醫。一眾有參與MIRROR演唱會的舞蹈員，在日前與阿Mo的家人及女友蘇芷晴（SoChing）見面。

一眾舞者在昨晚（9月21日）分別在個人社交平台上載當日會面的相片，以及藉此抒發心中感受。

其中，在當晚同樣因意外事故受傷的舞者張梓峯（阿峯），亦在今日（9月22日）下午上載當日會面的照片，相中他與李啟言父親互相扶持住。

【MIRROR演唱會】舞者與Mo家人見面互相擁抱支持 So Ching暴瘦精神崩壞感心痛

張梓峯感自責

阿峯首先在IG寫道：

災難發生左差唔多2個月...我同我地咁多個人仲等緊一個真相... 之前終於有一個機會見到呀Mo既（嘅）屋企人，見到Mo爸爸既個一刻，我內心好複雜，我覺得自己因為當時無能力再救Mo多一步而充滿內疚，同時望住佢地（哋）屋企人同蘇晴心力交瘁既（嘅）樣而覺得心痛…我好想同佢講一聲「對唔住，我當時救唔到呀Mo...」

▲ 阿峯上載與阿Mo父親見面的照片。

感到自責的阿峯續表示：

每日當我起身、食飯、睇醫生..好似一個正常人既（嘅）時候，我都會突然諗返依然系醫院既呀Mo，然之後當晚所有既場景就會系我眼前面重新再發生一次，我每一次都要孭埋雙眼揼低頭調整自己既呼吸先至可以令到依個畫面暫時停低 我系（係）咪真系可以當無事發生…如常生活...?最近系（係）我書包發現呀Mo 個演唱會pass...我見到個一刻個心好難受，感覺好空洞，好似隔左（咗）好耐咁，但係一瞇埋眼又好似琴日發生既（嘅）事

▲ 阿Mo女友SoChing（戴眼鏡者）也有出席見面會。（取自IG）

雖然他現在可以「正常活動」，可是心理有巨大陰影，阿峯稱：

我有時見到熟人問候我，我都會覺得變成一種無形既壓力，因為每次有人一問候我，我就諗起出事當晚嘅所有場面.....最近，每一日既治療，身體既痛楚令我睡眠質素同精神都好差，處理日常生活嘅野都未處理到，但係我會繼續努力，好快會親身交代返我自己既情況..之前大家既關心未能一一回覆交代...希望大家體諒，之後一步我會慢慢同大家講 Mo，你要振作，我地都好掛住你，好想陪住你！！！

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