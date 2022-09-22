【以理服人】3歲女返學暫避惡媽動粗　鄧藹霖︰講道理勝過講打講罵

▲ 鄧藹霖認為打罵教仔法不合時宜。

昨天談及有媽媽問三歲女兒，為何上學沒有哭，小女孩竟然語帶怨懟地回答，沒有甚麼好哭，反正上學時沒有媽媽的打罵，日子好過得多了。

我不曉得那位媽媽聽後會有甚麼反應，換轉是我，會極之難受，深愛的女兒竟然是這麼的討厭自己，心也給壓碎了。

但倘若媽媽仍未覺醒，沒有深切反省跟女兒的關係而急切作出彌補，任由親子關係惡化的話，終會有出岔子的一天。

「唉呀！我個女好反叛呀，一句話都唔肯聽我嘅，終日往外跑，跟埋啲壞朋友，我想勸導佢嘛，佢竟然惡過我，叫我咪理佢！」類似的對白，我聽過從無數苦惱的爸媽口中吐出，他們都是老早錯過了跟子女修補關係的呢！

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爸媽扛起一個家真不容易，以為已夠努力給予孩子最好的。孩子不乖、不聽話，當然要教，可是卻迷信於最古舊的教仔方法——打！罵！

時移世易，孩子一代比一代聰明懂事，打罵方法只會讓孩子憋着恨，那就更難教得好。現今最有效的教仔方法，是以理服人呢！

親愛的爸媽們，請戒掉那個惡形惡狀的大魔頭形象吧，凡事好商量，講道理一定勝過講打講罵呀！

當小女兒批評你經常動不動就發脾氣的話，請不要旋即用手狠狠扭她的耳朵，這手法太野蠻了。請平心靜氣的跟她說︰「媽媽其實都不想發脾氣呀，若你承諾乖乖聽話合作，我就答應不發脾氣啦，我哋以後一齊合作好嗎？」一家人本來就該有團隊精神吧！

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「媽媽是大魔頭？」

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