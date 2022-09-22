【打擊走私】涉走私今晚六合彩彩票至內地轉賣　海關偵破千萬走私案拘2內地男

▲ 涉走私今晚六合彩彩票至內地轉賣，海關偵破千萬走私案拘2內地男。（曾秋文攝）

海關昨日（21日）在香港西北部水域進行反走私行動期間，破獲以內河船走私案件，是計今年6月及8月後再自偵破同類型案件，在船上獲大批未列作倉單的手機和平板電腦，價值約1,000萬元，並首次發現走私分子將六合彩彩票走私到境內，行動中拘捕船上兩名內地男子。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組高級調查主任黃志強表示，昨日晚上6時許在香港西北海面截獲一艘內河船進行搜查，在船上載有超過50板、每版約有30箱不同類型的貨物，人員利用X光掃描器分析影像，發現貨物內包裝、排列重量和大小並不符合載貨倉單，遂展開進一步檢查，其後在貨物中發現走私手機和平板電腦。

有組織罪案調查科接手跟進，截在今日中午，在船上搜出6,000件走私貨物，包括3,000件手機和3,000件平板電腦，總值超過1,000萬元，並首次發現大批六合彩彩票，經初步點算約1.6萬張，面額共33萬元，攪珠日期是9月22日，相信貨物供應到澳門和內地市場，拘捕兩名分別37歲和59歲內地船員。

海關相信今晚的六合彩彩金較過往為高，可吸引內地和澳門人士購買，走私集團在本港大批採購彩票，全部為電腦彩票，每張彩票轉售可獲利4元至13元。另外，涉案的電子產品在內地需求殷切，內地徵收63%至108%稅款，如貨物成功走私到內地可逃避約800萬元稅款。

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記者：曾秋文