  • 29°C
香港時間 : 2022922日 (週四) 18:20
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊走私】涉走私今晚六合彩彩票至內地轉賣　海關偵破千萬走私案拘2內地男

社會 16:49 2022/09/22

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

涉走私今晚六合彩彩票至內地轉賣，海關偵破千萬走私案拘2內地男。（曾秋文攝）

海關昨日（21日）在香港西北部水域進行反走私行動期間，破獲以內河船走私案件，是計今年6月及8月後再自偵破同類型案件，在船上獲大批未列作倉單的手機和平板電腦，價值約1,000萬元，並首次發現走私分子將六合彩彩票走私到境內，行動中拘捕船上兩名內地男子。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組高級調查主任黃志強表示，昨日晚上6時許在香港西北海面截獲一艘內河船進行搜查，在船上載有超過50板、每版約有30箱不同類型的貨物，人員利用X光掃描器分析影像，發現貨物內包裝、排列重量和大小並不符合載貨倉單，遂展開進一步檢查，其後在貨物中發現走私手機和平板電腦。

有組織罪案調查科接手跟進，截在今日中午，在船上搜出6,000件走私貨物，包括3,000件手機和3,000件平板電腦，總值超過1,000萬元，並首次發現大批六合彩彩票，經初步點算約1.6萬張，面額共33萬元，攪珠日期是9月22日，相信貨物供應到澳門和內地市場，拘捕兩名分別37歲和59歲內地船員。

海關相信今晚的六合彩彩金較過往為高，可吸引內地和澳門人士購買，走私集團在本港大批採購彩票，全部為電腦彩票，每張彩票轉售可獲利4元至13元。另外，涉案的電子產品在內地需求殷切，內地徵收63%至108%稅款，如貨物成功走私到內地可逃避約800萬元稅款。

【TOPick診症室】8歲童班禿頭髮及眉毛全脫落兼腹瀉　接受中醫治療調理血氣終改善

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文

相關文章

【偷拍女性】涉1天內街頭偷拍10名女性　29歲警員被控10罪准保釋候訊
今日 13:00
【偷拍女性】涉1天內街頭偷拍10名女性　29歲警員被控10罪准保釋候訊
【走私罪案】海關偵破千萬元走私案　檢智能手機及今晚開彩六合彩票等
今日 13:46
【走私罪案】海關偵破千萬元走私案　檢智能手機及今晚開彩六合彩票等
【Crostini結業】海關接104宗求助涉款共27萬元　拘捕55歲姓黃男董事
今日 15:12
【Crostini結業】海關接104宗求助涉款共27萬元　拘捕55歲姓黃男董事
【欺騙外傭】2人訛稱可安排外傭家人來港澳工作　被判監28至30個月
今日 15:16
【欺騙外傭】2人訛稱可安排外傭家人來港澳工作　被判監28至30個月
【阻差辦公】記協主席陳朗昇否認阻差辦公明年5.16開審　保釋期間准離境赴英
今日 16:41
【阻差辦公】記協主席陳朗昇否認阻差辦公明年5.16開審　保釋期間准離境赴英

你可能感興趣

【偷拍女性】涉1天內街頭偷拍10名女性　29歲警員被控10罪准保釋候訊
今日 13:00
【偷拍女性】涉1天內街頭偷拍10名女性　29歲警員被控10罪准保釋候訊
【走私罪案】海關偵破千萬元走私案　檢智能手機及今晚開彩六合彩票等
今日 13:46
【走私罪案】海關偵破千萬元走私案　檢智能手機及今晚開彩六合彩票等
【Crostini結業】海關接104宗求助涉款共27萬元　拘捕55歲姓黃男董事
今日 15:12
【Crostini結業】海關接104宗求助涉款共27萬元　拘捕55歲姓黃男董事
罪案 六合彩 走私 香港 海關 採購 香港大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【夫妻危機】日人夫常OT逢假日外出手機帶入浴室　妻疑夫出軌找偵探查揭爆笑結局
17:24 2022/09/19
【夫妻危機】日人夫常OT逢假日外出手機帶入浴室　妻疑夫出軌找偵探查揭爆笑結局
【洗腎疑雲】65歲人夫洗腎常帶情婦一洗4小時　醫生一句話提醒妻子揭內情
17:27 2022/09/21
【洗腎疑雲】65歲人夫洗腎常帶情婦一洗4小時　醫生一句話提醒妻子揭內情
【陳煒結婚】下周一舉行婚禮嫁醫生男友　煒哥甜蜜婚照曝光【多圖】
今日 11:52
【陳煒結婚】下周一舉行婚禮嫁醫生男友　煒哥甜蜜婚照曝光【多圖】