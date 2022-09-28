【望子成龍】爸媽請人擺文昌陣兒子入讀心儀名小 不是擺文昌陣就可年年考第一

▲ 考得好成績，還是小朋友自己的努力和家長老師的教導至關重要。

羅師兄上個月接到幾位客戶搬新屋看風水的邀約，主要都是孩子升小學，為了校網方便而搬遷。父母望子成龍之心，相信是人類的天性之一，有條件之下，都會為小朋友未來的路盡可能打點得好一些。

現代人養兒防老的概念沒有以前那甚重，取而代之的是，更希望孩子長大後，在激烈的競爭環境下，有足夠競爭力站得住腳，作為父母的便可少了很多掛心。今日，跟大家分享這個案例，羅師兄是如何處理W先生家中的文昌風水。

W先生:「羅師兄，多謝你去年幫囝囝擺的文昌陣，佢很叻仔啊，考入了第一志願的學校。所以我跟老婆商量後，決定搬到九龍，麻煩落實之後上來睇睇。」

最新影片推介:

我記得去年我幫他們家在港島區看過一個單位，我當時是以催動其單位的1,4位(玄空飛星的紫白訣云:一四同宮，準發科名之顯)，但師傅教落，這不能單單把坎卦(1)和巽卦(4)催動就可以，同時也要命卦及局氣配合。

以我的個人經驗是，並非單單有1,4或1,6同宮就能斷言可用，也等於不能單以流年文曲星臨之卦方就是實打實的文昌位一樣(當然不否認以上條件也是有力量的，就如生肖論命一樣，也絕對有其一定程度應驗度)。

一: 催動一四同宮文昌位

當時我看了局氣相對較清，便可著手催動其一，四宮位，我一般會用四支文昌竹，水種植物，又或是開光文昌塔來催動。另外，要是附近有對外的窗口更好，可以有真風入室，但當然也不宜開得過大，陽光過度刺眼，這樣不利書房。而W先生當時有一間房間正正是一，四同宮，我就建議把書桌移近窗門，最後把床改為上格床，下格為書桌的模式。

二: 流年文曲星也有催旺

而去年(2021年)文曲星臨震卦東方，我也就簡單地掛了四支毛筆，以及一盤水種的綠色植物。順帶一提，今年文曲星臨巽卦東南方，大家也可以照辦煮碗，如法炮製一下，但羅師兄不涉及任何責任啊。(當然希望成功或工作好了，我也由衷地為各位感到高興)

三: 從小朋友八字加強學習的效率

小朋友有無讀書緣，印星的力量相當重要，相信過去有留意羅師兄文章的朋友，都時常看到印星這個詞。沒錯，印星在大部分情況下都是好的事物，因為它代表著福氣，健康，靠山，貴人，甚至是效益。

這不就是比錢財更重要地存在嗎?所以要是小朋友有印星，沒有太多損傷，只要不是過旺，八字中的土沒有太重，基本上學習不會太差。因為印主思想，起碼小朋友愛思考問題，同時也有利考試運。

我了解到W先生的孩子官星相當強，可是印星和自身(比劫)都相對弱，基本上是個很自律和早熟的孩子，只是給自己的壓力也大(官多剋身無印化煞)，因此我建議不宜給他過多壓力，有條件可以向他有興趣的方向多培養，加點體育性的課外活動，加強一下體魄之餘，也可以強化自身氣場。這樣對加強自信心以及學習能力有相當的好處。

真心說，考得好成績，還是小朋友自己的努力和家長老師的教導至關重要。大家千萬不要主觀的以為有個文昌位，擺個文昌陣，坐在上面讀書就一定可以年年考第一，名列前茅。

文昌位背後的助力是可以讓小朋友思考清晰些、快些、讀書專注點、入腦點、不易分心。要是本身小朋友肯學，師長肯教，加之以上助力，成績怎會有差之理呢?

羅師兄八字基礎網絡班現在招生中，有與趣可到羅師兄facebook專頁了解詳情。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9