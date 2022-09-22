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【日本開關】日本10月11日放寬入境措施恢復免簽自由行　港飛日航線增港航爭取飛札幌沖繩

社會 22:57 2022/09/22

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(資料圖片)

日本首相岸田文雄周四（22日）表示，由10月11日起放寬出入境措施，取消每日5萬旅客入境的人數上限，允許個人自由旅行，恢復短期停留旅客免簽證安排。

日本近期多次傳出放寬出入境措施，目前在美國紐約訪問的岸田文雄，當地時間周四早上召開記者會宣布上述消息。正式確認10月11日開放「自由行」、「免簽證行」及「除去每人入國上限行」措施。其他實行詳情留待之後公告。

10月11日起，日本亦會實施「國民旅遊折扣」，替代原有「Go To Travel」的旅遊扶持措施。岸田強調，「我希望有更多人使用它，並支持受新型肺炎疫情影響的旅遊及娛樂行業。」

ANA全日空航空昨天宣布來往香港及東京羽田機場的航線於下月31日復航。詳情即看【下一頁】而香港航空昨亦表示，下周會加密來往早已取消入境隔離國家班次，分別由香港來往南韓首爾及泰國曼谷，亦會因應日本放寬入境限制，爭取在年底恢復往札幌和沖繩的航班。

香港航空副總裁李殿春對日本政府最近取消自由行入境限制的決定表示讚賞，期待於今年年尾爭取恢復飛往札幌和沖繩的航班。

香港航空6月起恢復每周一班分別往首爾及河內的航班，由9月25日起，往首爾航班將加密至每周4班；往河內航班亦有望於今年第4季加密至每日一班。往曼谷及馬尼拉的航班亦陸續增加，本月29日將增加兩班曼谷航班，往馬尼拉的航班亦將計劃加密至每日一班。

內地方面，已恢復每周一班來往重慶的航班，成為繼成都、杭州、南京和上海浦東後，第5個營運中的內地航點。

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責任編輯：余思嵐

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