【克服哀傷】李麗蕊3年痛失3至親　成為喪禮司儀治癒喪親者心靈

▲ 李麗蕊成為喪禮司儀。

藝人李麗蕊擔任電台DJ多年，近年涉足殯葬業，成為生命頌禮司（喪禮司儀）從事哀傷輔導工作。殯葬慈善機構「毋忘愛」最近在Facebook專頁分享，由李麗蕊親自剖述3年間失去3位家人，並接觸到「毋忘愛」繼而成為生命頌禮司，為其他喪親家庭服務的經歷及心路歷程。

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以下為轉載全文：

「是你多麼溫馨的目光，教我堅毅望著前路。」我獲邀出席一位母親的喪禮，上台獻唱《真的愛你》。我與逝者不相識，但從毋忘愛團隊口中得知她生前十分喜歡我，當家屬透過毋忘愛邀請我到喪禮唱歌，我二話不說就答應。獻唱時我與台下親友同哀同哭，大概因為彼此都經歷過喪親之痛，雖素未謀面，卻有種奇妙的連繫。我當時在想，如果可以發揮自身的專長，協助逝者家屬稍為紓解悲慟，送上一個獨一無二的生命頌禮，於我和家屬而言都別具意義。因緣際會，我成為了毋忘愛的生命頌禮司。

三年前我經朋友介紹認識了毋忘愛，按姐姐遺願舉辦其喪禮。面對死亡那種百般無奈和驚惶失惜，實在不足為外人道。當我感到迷失時。幸得毋忘愛的陪伴，整個過程頗為順利，我得以撫平傷痛，走出悲傷幽谷。我感受到毋忘愛的團隊如何盡心盡力為逝者舉辦有尊嚴的喪禮，以及如何支持和陪伴家屬，我感受到人與人之間久違的關懷和連繫。

雖然我有豐富的主持經驗，但對主持喪禮並不在行。我擅長在喜慶活動搞氣氛，生命頌禮的氣氛則必須莊重、嚴肅、認真，感謝毋忘愛團隊給我指導和信心，讓我邊學邊做。

家屬感激 銘記於心

每個人只有一次人生告別禮，不可能重來，因此我作為生命頌禮司，希望在每一個細節做到最好。從與家屬一起回顧逝者的生命事蹟，到在生命頌禮擔任主持，我都認真盡心，有些家屬第一眼就認得我，有種熟悉和親切感，令整個過程更順暢。我唯一對自己不太滿意的是，在喪禮都難以自控，與家屬一同流淚。幸而親友的反應頗為正面，有些聽過我的頌禮講辭深受觸動，有些更主動寫下心聲向我道謝。家屬每一個感激的眼神、簡單的擁抱，我都銘記於心。

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我曾經服務過一個家庭，母親和父親先後離世，子女委託我擔任這兩個喪禮的生命頌禮司。過程中兄弟姐妹之間對喪禮有不少意見，但非常團結，經過毋忘愛從中梳理，雙親的喪禮都辦得很完滿，家屬也非常滿意我的表現，那份信任彌足珍貴。我也曾為演藝界一名德高望重的老前輩主持追思會，席上可謂星光燿燿，都是我尊敬的前輩。我內心緊張非常，唯有硬著頭皮故作鎮定，保持專業完成是次任務，家屬的讚賞令我放下心頭大石。

一個完滿的喪禮，有賴毋忘愛整個專業團隊的努力，每個細節環環相扣，花藝師和靈車司機等角色都舉足輕重。我作為生命頌禮司，只是團隊其中一員，為喪禮劃上完滿的句號，我的付出絕對微不足道。

發展哀傷輔導 推動生死教育

至親去世，是幾乎每個人終須面對的難關。過去三年，我先後失去了三位家人。曾以親友及生命頌禮司身份參與過大大小小的喪禮，我深深體會到死亡並不遙遠。現在我能夠做的，是及早預備好臨終及身後事安排，這樣才能後顧無憂地好好享受人生，兼且利用自己的專長幫助別人。未來我會繼續自我增值，從事哀傷輔導工作，透過生死教育推廣生命自主管理。喪親的錐心之痛，緃然難過，始終會過。與其沉溺在哀傷之中，不如好好學習，藉此思考人生和家庭的意義。我要活好每一刻，才對得起逝去的至親。

文章獲「毋忘愛」授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為「從克服喪親之痛到療癒他人 專業主持變身生命頌禮司」

責任編輯：陳昊淋