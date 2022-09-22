【小心騙案】Moovup澄清不會主動以通訊軟件介紹工作　已報警求助

▲ Moovup澄清不會主動以通訊軟件推介工作機會，已報警求助。（馮漢柱攝）（）

Moovup好工速遞表示，近日發現有人偽冒Moovup發出 WhatsApp 短訊，訛稱介紹工作，甚至要求在假網站進行登記，最終藉此進行欺詐，Moovup提醒用戶及市民慎防偽冒短訊。

Moovup澄清與該等訊息並無任何關係，Moovup強調不會主動以陌生WhatsApp短訊向用戶及市民推介工作機會，並指會嚴肅處理，及已報警求助，會積極配合執法機關展開調查。

Moovup提醒用戶及市民收到陌生訊息時應提高警覺，慎防受騙：

請小心保護個人資料，切勿向任何人透露個人銀行資料及密碼，或者支付任何金錢、進行轉帳或匯款。

切勿下載或安裝不明來歷的應用程式，及將任何資料輸入到不明來歷的應用程式或網址。

如有懷疑，請致電客戶服務熱線 (852) 3169 9996 和我們核實。

如懷疑受騙，請向警方報案處理。

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責任編輯：李榮忠