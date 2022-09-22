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【假針紙】3醫生涉濫發免針紙被捕　22名買針紙人士涉串謀詐騙被捕

社會 17:21 2022/09/22

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(曾秋文攝)

警方今早分別於元朗、柴灣和天水圍拘捕3名醫生，懷疑與濫發假針紙，即虛假疫苗接種豁免證明書。另外，早前分別於油麻地及元朗被捕涉濫發假針紙另外2名私家醫生，警方再拘捕8名及14名求診人士，涉嫌買「免針紙」。

警方表示，今早在元朗、天水圍及柴灣先後拘捕3名醫生，其中被捕的柴灣西醫涉嫌在今年2至6月，發出超過6600多張「免針紙」，每張3,000元，高峰時單月發出超過3,000張「免針紙」，如果不休息，平均每日要至少發出100張。另外2名被捕醫生涉嫌在今年2至9月，分別發出1,365張和1,399張「免針紙」，收取診金350至700元，最高每日各自發出66張和152張「免針紙」。警方形容情況不尋常，有理由相信醫生無遵循衛生署指引濫發「免針紙」。

此外，警方日前拘捕的油麻地西醫，有8名涉嫌購買「免針紙」的顧客當場被捕，涉嫌串謀詐騙；至於本月5日拘捕的元朗西醫，亦有14人涉嫌領取「免針紙」被捕。

警方強調，串謀詐騙最高可判處監禁14年，有關行為打擊抗疫成效，呼籲醫護人員和市民緊守法規，同心抗疫。 

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記者：蘇文軒

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