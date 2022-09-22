【空中老師】家長促子女善用長途機時間做功課　空姐化身補習老師指導︰免費補習

▲ 有家長促子女善用長途機時間做功課。（iStock圖片）

一位日本小朋友乘搭某日資航班，飛行途中，他拿出英文課本努力溫習。空姐姐姐為了鼓勵和表揚這個勤奮的小男生，給他送上一袋糖果，並親手寫了一張加油卡給他，令小男孩驚喜不已，也為是次航班增添了一份溫馨。

「只有日資航空公司的空姐才會如此溫柔甜美。小男生好幸福啊！」

「如果我是那個小男孩，我一定對空姐說不要糖果，我要她的手提電話號碼，以後可以直接打電話問功課！」

以往暑假或長假期如復活節，很多家長會帶同子女外遊增廣見聞。在長途機上，也許父母覺得小朋友應該善用時間，於是着他們帶備學校功課，在飛機上完成作業。

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試過有一家五口，午餐後，三個孩子乖乖地拿出學校作業埋頭苦幹。「你們好乖啊！」我不禁稱讚他們。

「為何你的孩子會如此合作，肯乖乖做功課？」我問他們的父母。

「外遊前，我跟他們有協議，誰最先完成功課，誰便可決定行程的其中一天，其他人不得異議。另外，如果他們在假期完結前完成所有作業，便可得到零用錢，可以買自己喜歡的紀念品。」

「原來如此。待會兒你們放『小息』的時候，我請你們吃雪糕和薯片。」我笑着對他們三個小朋友說。

「姐姐，我有幾條數學題目不懂，你能幫我嗎？」三人中最小的妹妹問我。

幫助她之後，弟弟也向我求助。「姐姐，這一句如何寫？」他在做英文看圖寫作。

「姐姐，我要寫一個遊記。這份功課甚難，你一定要幫我。」大哥哥央求我。

突然間，我覺得自己從空姐變成了一位空中補習老師。難得他們抱着認真的態度完成作業，我也樂得為他們免費補習。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「空中補習老師」

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