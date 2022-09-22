【曾經擁有】姜皓文稱心中最愛老婆只排第二位　新片大馬參展廖子妤衣錦還鄉

▲ 電影《曾經擁有》快將上映。

由姜皓文（黑仔）、廖子妤、周國賢、陳靜等領銜主演的電影《曾經擁有》(前名：電影痴漢) ，繼今年7月參展第19屆西班牙巴塞隆拿比克《亞洲夏日電影節》「競賽單元」後，將再於10月7至9日期間，參展由「亞洲電影學院大獎舉行」的《亞洲電影巡迴放映：吉隆坡站》作亞洲首映。

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男主角姜皓文對於《曾經擁有》於本年度獲邀參展兩個電影節感到非常高興，並稱《曾經擁有》其實比《翠絲》更早完成拍攝工作，是他真正首次擔綱演出的電影作品。

黑仔說：「能夠參展電影節，是我人生中最大的鼓舞，是對我個人及我們團隊的肯定及令我繼續進步的最大動力。戲中的角色正正反映出我對電影的痴迷，無論我遇到的每一個角色，我都是深愛沉溺於角色和電影當中。」

他又笑言自己人生一直與港產片談戀愛，最大的愛人是電影，第二才是老婆：「回想起當時拍攝，我沒有太大的壓力，因為故事主角就像我本人，角色要演一個腦退化症的人，係有一定難度，需要做一下功課去了解。藉此希望大家都能支持電影《曾經擁有》、支持『港產片』。」

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廖子妤衣錦榮歸

剛於今屆金像獎贏得「最佳女配角」的廖子妤為本片女主角，她表示感開心該片可以參展，這部電影是她第一次和徐梓耀導演、黑哥和肥腸的合作，回憶中當時大家玩得很開心。

她說：「那是一個很熱的夏天，大家在一個很緊絀的拍攝條件下完成這部製作。最近我有幸和黑哥再度合作拍攝另一部電影，我們都有談起《曾經擁有》，他一見到我便說：嘩，你大個咗好多呀，其實再度回看從前的演出，都會覺得那時較清澀。」

廖子妤續說《曾經擁有》於馬來西亞上映，令她和黑哥感覺衣錦還鄉，因著他們對馬來西亞都有深厚情感，希望吉隆坡的觀眾會喜歡這部電影。

而導演徐梓耀對於電影兩度參展，有很深感受，更希望海外觀眾能從欣賞這部作品中，和「港產片」談一次戀愛：「《曾經擁有》原名《電影痴漢》，講述一個『港產片』情意結的故事，有著昔日港產片『平、快、靚』的精神，我希望它能夠像咖喱魚蛋那些街頭小吃一樣，作為點綴，讓海外觀眾感受一下香港的地道風味。」

▲ 廖子妤為該片女主角。（劇照）

原名《電影痴漢》

《曾經擁有》是導演徐梓耀正式第一齣執導的電影，就像她的初戀一樣，他說：「當初創作這個故事時，包含著一股不顧一切又帶點浪漫的傻勁。我個人認為《曾經擁有》是一齣愛情電影，只不過戀愛對像是『港產片』而已，同樣地我也希望《曾經擁有》能夠讓觀眾回顧一下昔日與『港產片』談戀愛的光景。」

至於電影由《電影痴漢》改名為《曾經擁有》，徐梓耀解釋近年電影業遭受難以預計的疫情影響而且不可抗力，電影一而再再而三地延期上映，期間他少不免會感到難過及無奈，但同時亦明白留戀昨日光景會有礙向前尋求突破的道理。

他說：「結果當初的「懷緬」如今變成了「回顧」，有見及此，我便把片名更改成更加能夠符合現狀的《曾經擁有》，同時亦把它上映視作了一個稍作休息及重新檢討自己的時機。」