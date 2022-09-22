【恢復通關】林健鋒冀盡快對外公布「0+X」方案　倡機票「買一送一」吸引旅客來港

▲ 行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒。（經濟日報資料圖片）

行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒今日指，社會各界要求放寬入境檢疫限制呼聲相當清晰，冀政府盡快對外公布「0+X」方案，同時要做好相關配套工作，例如提升航空公司運載力等。

林健鋒指，社會要求放寬入境檢疫限制呼聲相當清晰，希望政府在醫療系統負擔能力，及經濟復常主導方針下，取得適當平衡，盡快對外公布「0+X」方案，讓各行各業可以有足夠時間作出準備。

他續指，放寬入境檢疫限制「一環扣一環」，涉及不少後續工作，需要有序做好預案及相關配套，以免出現「倒瀉籮蟹」的情況。

林健鋒認為，當局要安排好機場入境樓層的人手配置，以及旅客離開機場到市區的交通指引和安排；航空公司亦要盡快增加航班，提升運載力，令機票價格回復至較為合理水平；而當局應確保有足夠隔離酒店，並作出人性化安排，供有需要港人及旅客選擇入住。

他又形容，政府敲定放寬入境檢疫限制之時，亦是一個重要契機，讓官商民合作共同推廣「香港歡迎你」的訊息，重提機管局於2020年向航空公司購買50萬張機票，建議可以「買一送一」方式，吸引商務客及旅客來港，惠及港人外遊訴求。

至於刺激本地消費方面，林健鋒建議，各行各業可為重振經濟出一份力，向市民提供各種形式優惠。他舉例指：「如果一家大小去主題樂園、住酒店和食自助餐，小朋友是否都可以免費呢？」