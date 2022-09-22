【另類租盤】業主$6800放租「日式靚裝」　網民爆發小宇宙：桑拿房+隔離營+賊竇？

▲ 網民指除了神還原桑拿房，還似足賊竇兼隔離營！

香港片地黃金，樓價有升無跌。不少港人自尋慳錢的方法，在社交平台放租做買賣，避開地產經紀的佣金，慳得一元得一元。有業主日前在Facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」開post放租，留言寫道：

有質素的屋配有質素的你來入住！屯門日式平房！精緻裝修！全新傢俬！免傭（佣）出租6800！500尺（呎）！

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業主在帖文中力sell交通方便，行路10分鐘便到達附近的富泰商場，商場設有街市及多間餐廳，應有盡有。雖然前往兆康西鐵站需要20分鐘之久，但業主聲稱設有免費接駁巴士，而且有小巴往返屯門市中心之餘，亦有24小時小巴往返九龍。

▲ （Facebook群組圖片）

帖文附上了多張室內環境的相片，「日式」裝修令網民爆發創意小宇宙，「一睇裝修以為去左車站 或 去左準備浸溫泉」、「日日翻屋企都有桑拿嘅feel，正～～」「請問$6800一個月包唔包技師代支？」、「第一次見桑拿室會裝冷氣」有網民笑言似足電視劇的綁架場地，又似政府興建作隔離用途的方艙，「電視台佈景？！」、「貨櫃桑拿房？十足十賊竇」、「好似隔離營」、「好似打喪屍game，行入去啲細房拎物資嗰啲房」。有眼利網民開啟認真mode，指格局明顯為貨櫃屋，月租$3000也要考慮。

此外，有網友留意到樓主不只一次出post放租以「免傭」為題，「又係你？！免傭即係冇工人附帶」認真笑死無命賠！

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責任編緝：馮雪怡