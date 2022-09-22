【香港加息】多間銀行上調最優惠利率0.125厘　一文看清詳情

▲ 多間銀行上調最優惠利率0.125厘，一文看清詳情。（資料圖片）

美國聯儲局公佈議息結果，加息0.75厘。今日（22日）滙豐銀行率先宣布周五（23日）起上調港元最優惠利率（P）0.125厘、港元儲蓄戶口利率0.124厘，是約4年來首次加息，其後多間銀行亦有跟隨加息。

HSBC滙豐

明日起上調最優惠利率（P）0.125厘、港元儲蓄戶口利率0.124厘

渣打銀行

下周一（26日）起，港元儲蓄戶口利率亦會由年息0.001厘，上調至年息0.125厘。

中銀香港

9月26日起，港元最優惠利率由年利率5厘，調整至5.125厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率0.001厘調整至0.125厘，結餘倘低於5000元則零息，若活期儲蓄存款每日戶口結餘在100萬元或以上，將可享有額外年利率0.001%。

恒生銀行

9月27日起上調最優惠利率，由5%上調至5.125%，加幅同為0.125厘。

恒生同時上調港元儲蓄存款年利率，戶口結餘達5,000港元或以上，儲蓄存款年利率將由0.001%上調至0.125%。不過，綜合戶口「全面理財總值」100萬港元或以上客戶，綜合港元儲蓄戶口存款結餘可享的額外年利率維持在0.001%不變。

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責任編輯：李榮忠