【夫妻關係】尊重太太意願被禁慾兩年半　 人夫呻爆：她只當我是提款機

▲ 寵妻人夫尊重太太意願禁慾兩年半，做好丈夫及爸爸責任，卻被妻子當提款機。

產後的女人確實會因疲倦減低性慾，甚至拒絕行房，有調查發現，婚後一年和產後兩年是離婚高峰期。產後照顧孩子的疲累和壓力，加上女性自覺身材明顯出現變化，使她們在床上卻步，沒有性趣。有一名愛妻號的人夫，自妻子懷孕及生產一年多來，人夫從不開口要「性」，如今小孩已兩歲多，每當人夫向妻要求「運動一下」，竟遭硬食黑面，盡責任的人夫灰爆：「我慢慢感覺我只是妳跟小孩的提款機。」

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該名人夫在facebook的「靠北婚姻2.0」發帖，寵妻的他，幾乎妻子開口要求，在他的能力範圍內做到的都會做，錢是其次，他希望太太開心後才能專心帶小孩。

5年前結婚到現在妳每一次說想買什麼我很少反對，只要妳開口說想買我就會匯款過去給你。結婚時到現在4年多了，妳每月花的生活費大概16~20萬(台幣)不等，我也從沒拒絕過，只要妳開口說多少錢我就給。

人夫明白生小孩後很辛苦，也安排太太在台北月子中心住了一個多月來調理身體，人夫知道女人產後，一般要在1年後才有性慾，更請了保母24小時全天候輔助太太及照顧小孩，讓她專心養好身體，同時有專人服務能減輕她的育兒壓力。

在妳懷孕期間及生產1年內我從來都不曾開口要過。我尊重妳是因為我把妳放在心上，我不願意強迫妳勉強妳。

愛妻號的人夫，在妻子懷孕時及小孩出生後這段期間都忍住性慾，自我關機2年半只因為太太曾說不想做，他亦沒有在外面找過其他女人解決，

我覺得這是對家庭不負責，為了家庭我可以忍耐關機2年半。

如今孩子兩歲多了，他覺得是時候重拾性趣，但當他問太太可不可以來「運動一下」，其妻不單擺臭臉，還說他只顧自己的慾望。之後又常常因為小事不斷爭吵，

我也只是希望1個禮拜或是2個禮拜做一次，這樣妳也不願意，我慢慢感覺我只是妳跟小孩的提款機。缺錢才找我。

人夫抱怨表示，自己做到了老公及爸爸的責任，但太太卻沒有做到老婆的責任，甚至媽媽的責任也沒有。

貼文一出，即引起熱議，有近千人留言，不少網友異口同聲向樓主舉手自薦做他的老婆，「看完都想當你老婆，我房事絕對配合，家事也能一手包辦」、「+1，幹嘛跟我搶，哈！一堆老婆看到都想換老公了」、「請問還有在應徵老婆嗎？？配合度極佳」、「這麼好的老公為何都是別人家的，老婆為何開銷如此大，佩服你這提款機…」有網友更指樓主這麼好的老公都不會珍惜，他老婆長得國色天香吧！著他看破趕快分手，免得到老沒有積蓄，「歡迎離婚來找我……小女子保證天天服侍皇上，天天開機，天天幸福！」有男網友更鬼馬地表示願意為了他變性。

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責任編輯：王明芳