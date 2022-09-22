【STEAM教育】教育局與數碼港合辦創科培訓　供中小學STEAM教師參觀初創企業

▲ 課程啟動禮今日（22日）於數碼港舉行，同場多間初創展示其教育方案。（數碼港提供圖片）

由以往推「STEM教育」，教育局近期著力推動「STEAM教育」（即科學、科技、工程、藝術和數學）。教育局將於下月起為全港官津及直資中小學STEAM統籌人員，與數碼港合作推出全新系列的「創新科技專業培訓課程」，10個課程內容涵蓋不同創科主題，包括人工智能（A.I.）機械人、藝術科技，以及增強現實/虛擬現實等，教師可透過一整天的工作坊，參加動手做的活動，以及參觀初創企業等，盼讓統籌人員緊貼創科的最新發展，促進校內推動STEAM教育，

教育局今日（22日）向學校發通函公布課程詳情，並在數碼港舉行課程啟動禮。增辦10個教師培訓課程，適合中、小學STEAM統籌人員分別有3個及7個，有關課程將於10月至明年3月期間舉行，首2個月舉辦課程已率先在教育局培訓行事曆接受報名。

課程內容涵蓋不同的創科主題，包括人工智能機械人、綠色科技、樂齡科技、藝術科技、金融科技、增強現實／虛擬現實、物聯網、區塊鏈及大數據等。培訓課程將以一整天的工作坊形式進行，包括創科講座及示範、動手活動、教師分享、參觀初創企業等。舉例如於首個展開、為中學STEAM教師而設的「人工智能機械人及綠色科技」課程，將於10月15日由早上9時半下午5時，在數碼港舉行，由數碼港社群企業代表主講。

教育局表示，為提升學校STEAM統籌人員的專業能量，教育局將與不同創科機構、專上院校和專業團體合作，為STEAM統籌人員提供創新科技的專業培訓課程，讓他們緊貼最新科學及科技發展。局方續指，統籌人員可按興趣及學校發展的需要選擇相關課程，課程目的讓統籌人員了解最新創科發展，以及掌握其於學與教方面的應用和策略，並協助統籌人員於規劃課堂內外STEAM學習活動，引入創科的學習元素和善用數碼科技，促進校內推行STEAM教育。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示很高興與教育局協作推出專業培訓課程，指數碼港一直致力培育人才，為創科發展提供新血，數碼港匯聚超過750間「智慧生活」科技初創及企業，包括180間教育科技初創企業，相信當中的應用方案能配合教育界STEAM教與學需要，協助教學人員更了解創科知識，並將其融入STEAM教學當中，提升學生學習體驗，促進教育科技及教育生態系統發展。

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責任編輯：馮琪雅