【TVB台慶劇】陳瀅陳山聰企C位盡顯地位　《美麗戰場》最新海報揭5大重要角色

由葉念琛監製、編劇及導演的無綫55周年台慶劇《美麗戰場》，將於10月3日起逢播出。由五大花旦陳瀅、蔣家旻、劉佩玥、陳曉華及朱晨麗擔正，兩大小生陳山聰及方力申演出，當中除了女主角性感華麗造型令人萬分期待，劇中女主們的你爭我鬥亦是亮點之一。

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陳瀅+陳山聰企C位

今日官方發布全新宣傳海報，該款海報只有12個角色登場，一直以來的宣傳焦點陳瀅獲安排企正C位，勢「洶」夾狼，盡顯身價。

至於與陳瀅同企C位的還有陳山聰，由於劇集一直未有公布男主角身份，山聰男一地位在海報中昭然若揭。至於二人身旁則分別為劉佩玥（Moon）及朱晨麗，對於朱晨麗獲安排傍住山聰，網民即揣測她是否劇中女二。

同樣獲重點宣傳的另外兩名當家花旦陳曉華及蔣家旻亦各有各搶，當中「瞓地」陳曉華不但S身形盡現，甫士亦是所有演員中最特別，以另類手法顯示其角色重要性。而之前宣傳片冠以「觀眾最憎恨角色」的蔣家旻，繼續以高傲Cool爆Look「焰」壓群芳。

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新角色登場

除了之前的七個角色，最新官方宣傳海報還有五個重要角色登場，除了曾於系列宣傳片中亮相的丁子朗，還有全新曝光的何依停、林盛斌、姜大衛及張馳豪。

林盛斌一改平日嬉皮笑臉Look，改以霸氣造型亮相，甚有新鮮感，不過網民焦點始終落在靚仔靚女張馳豪及何依婷身上，並期待二人在劇中會有發揮。

談及最新海報，網民直指似足《珠光寶氣》crossover《金枝慾孽》，並指單看海報也感受到劇集有多「家嘈屋閉」兼雞犬不寧；亦有眼利網民看出陳瀅備受力捧及山聰男一地位，直指一劇接一劇的山聰，今年大有機會直衝視帝。

花數天拍攝海報

談到首張宣傳海報，葉念琛受訪時坦言為了展現劇集「戲」勢，刻意安排大堆頭十二角色「晒冷」，他笑言由於演員檔期頗難遷就，故單是拍攝也花了數天時間。

談到網民指海報有《珠光》加《金枝》Feel，葉念琛笑言：「係呀，真係豪門恩怨嚟架。所以個Image最緊要係華麗同靚，晚禮服同踢死兔係必須嘅。為咗出嚟效果好，有啲造型都係特登搵設計師設計，希望衣著方面可以更加凸顯到角色人物性格。」

至於大眾關注的排位問題，葉念琛亦直認是幕後黑手，並露口風指排位亦與劇情及角色重要性有著重大關係：「係本人精心安排，我排就唔會有人有意見。陳瀅C位好明顯，佢始終係阿寶。同埋其實仲有巧妙，佢身邊隔咗啲咩人呢？呢啲角色喺戲入面嘅重要性又有咩差別呢？」